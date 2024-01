Fátima Flórez está viviendo una de las etapas más importantes de su carrera profesional. En la actualidad se encuentra en Mar del Plata presentando sus obras de teatro y se conoce que es una de las artistas que más entradas está vendiendo en sus shows.

En estas últimas semanas, Fátima ha tenido que surfear entre sus responsabilidades como actriz y Primera Dama, ya que es la flamante novia del presidente de la Nación, Javier Milei. Aunque no tiene una agenda oficial y tampoco está casada con el primer mandatario, la prensa y la población le ha otorgado este título.

Fátima Flórez imitando a Javier Milei

Además, la imitadora ha acaparado la atención de medios de comunicación a nivel internacional, tal como sucedió en las últimas horas. CARAS tuvo acceso a información exclusiva en la que se confirmó que Fátima Flórez fue entrevistada por el medio británico The Times. Por el momento se desconoce el contenido del diálogo que sostuvo la artista con los periodistas de este medio, pero se presume que es por su rol como Primera Dama de la República Argentina.

Hace algunos días The Times publicó en su página web un artículo titulado en inglés: "Argentina’s new first lady Fatima Florez: comedian, TV star, enigma" (La nueva primera dama de Argentina, Fátima Flórez: comediante, estrella de televisión, enigma), en el que destacan la relación de la capocómica con el presidente Javier Milei, destacando que fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación con es genuina.

AM