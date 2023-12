Fátima Flórez y Norberto Marcos vivieron una separación escandalosa que culminó en una controvertida división de bienes, la cual parece tener nuevos capítulos. Mientras la actriz reconstruyó su vida junto a Javier Milei, el productor fue visto muy cercano a una íntima amiga de la humorista, Vicky. Ahora, el ex de la imitadora ha salido a aclarar la situación y no pudo contener las lagrimas.

Fátima Flórez y Javier Milei

Tras una foto junto a la amiga de Fátima Flórez, Norberto Marcos rompió en llanto al hablar de su situación sentimental

El rumor de este romance no es nuevo, sino que a mediados de octubre se los vio caminando e incluso en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguno dio declaraciones al respecto, pero desde "Socios del Espectáculo" fueron a preguntarle al productor: "¿Estás enamorado? ¿Estás solo?".

"En absoluto, y eso es una de las poquitas cosas que me han molestado. Porque, que me relacionen justo con una mujer a la cual yo respeto la memoria del marido", respondió el ex de la actriz.

Norberto Marcos y Vicky.

"Un gran amigo mío. Eso sí me duele. Con Vicky tenemos una amistad de muchos años, compartida, es mi productora. Una de mis productoras, quizás la principal en este momento porque es mi mano derecha. Pero eso es todo, somos muy buenos amigos y espero serlo toda la vida de ella", rompió en llanto al recordar a uno de sus amigos más cercanos.

"¿Estás abierto a volver a enamorarte o es algo que no pensás todavía?", le preguntó el notero. "Uno está abierto a toda inquietud humana. O sea, yo no me niego a nada, menos al amor", dijo Norberto Marcos. Luego hizo referencia a que el tiempo pondrá las cosas en su lugar y podrá ponerse de acuerdo con Fátima Flórez.

