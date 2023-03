En el día de ayer el Tucu López compartió una fotografía de Jimena Barón, su ex pareja, y Momo Osvaldo, su ex hijastro, y desató una lluvia de rumores en las redes sociales, ya que el locutor se encuentra en pareja con Sabrina Rojas. En conversación con Juan Etchegoyen, López reveló el motivo por el que subió la foto.

En la historia de Instagram del locutor se pudo observar a Jimena Barón jugando con Momo dentro de una pileta. La fotografía duró apenas unos minutos en la red social, pero no faltaron las capturas de pantalla que acorralaron al Tucu López. Juan Etchegoyen se comunicó con el locutor y expresó que "Acabo de hablar con el Tucu López, me dijo que el posteo fue un error".

"Estaba llegando a su taller y tenía su celular en el bolsillo y justo se dio que se publicó esa foto, seguro a todos nos pasó alguna vez, el tema es que justo se compartió una foto de su ex", explicó Etchegoyen.

A pesar de que el Tucu López asegure que se trató de un error, las alarmas siguen encendidas ya que se trata de una fotografía vieja. Esto significa que es muy complicado que una foto de hace unos años se suba por error, y de manera perfecta, a Instagram. A su vez, algunos seguidores remarcaron en lo extraño que es que guarde una foto de su ex pareja estando en una relación.

La foto del Tucu López sobre Jimena Barón y Momo que encendió las redes

Jimena Barón no emitió comentarios al respecto y, mucho menos, lo hizo Sabrina Rojas, actual pareja del Tucu López, quien días atrás expresó que le gustaría agrandar la familia con el locutor.

Sabrina Rojas confesó sus ganas de tener un hijo con el Tucu López

Los años no son un límite para Sabrina Rojas, quien asegura que buscará un tratamiento en el caso de que tenga 45 años y no haya tenido un bebé con Tucu López. La actriz explicó que la humanidad que transmite su marido la encandila y eso le genera más ganas de tener un bebé junto a él.

En conversación con Catalina Dlugi, Sabrina Rojas había expresado que "El Tucu es un ser hermoso y al escucharlo hablar con sus sobrinos y sus hermanas, no puedo creer que no haya sido papá. Es una persona que tiene que ser papá. Realmente no sé cómo llegó a los 42 años sin haber tenido un hijo... "Es un gran padrastro, de verdad lo digo, de una forma graciosa. Creo que también es un hermoso compañero y mis hijos, van a crecer con él".

