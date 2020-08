El último adiós de Lizy Tagliani a "la Floppy"

View this post on Instagram

Listo se termino te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa a partir de este momento te recordare con alegría picardia una pequeña cuota de maldad y mucha travesuras... asi eramos unidas cómplices soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo voy a recordarte como me gustaría q me recuerden a mi en definitiva eramos un reflejo la una de la otra... te quiero