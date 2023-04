La modelo Nicole Neumann, quien se encuentra en un presente lleno de luz, buenas vibras y con un 2023 que tiene por delante una boda a todo trapo con el piloto Manu Urcera. La blondie se encuentra participando del programa “Los 8 escalones del millón” y todas las noches lo hace con increíbles looks, como lo fue el de la noche de jueves.

Esta vez, lo hiso con un vestido negro, corto y con cortes en la cintura, los detalles: con tiras de ambos lados y un escote en forma de corazón y tiras en ambos lados de los hombros. El vestido tenía accesorios con formas de corazones. Para completar el outfit, usó unas botas negras de cuero negras que destacaban sus contorneadas prendas.

Nicole Neumann y su look total black

El increible look de Nicole Neumann total black

El make up con una base natura, sombra dorada y un delicado delineado acompañado de una máscara de pestañas en negro, con un labial gloss color nude. El pelo suelto y ondulado a lo largo de su cabellera rubia.

Los preparativos de la boda

La boda de Nicole Neumann y Manu Urcera será a fin de año y los preparativos ya se encuentran en marcha. En Intrusos, Flor de la V reveló que la presencia de la suegra de la modelo no estaría siendo de mucha ayuda. “La boda de Nicole Neumann debería ser un momento de celebración, de alegría, pero cuando no tenes la posibilidad de ni siquiera elegir el souvenir… no se disfruta”, agregó la conductora.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Luego habló de los invitados: “Nicole tenía en sus planes algo íntimo, tranqui. Pero va a ser una boda multitudinaria, porque la suegra le dijo ‘yo, de movida, tengo 500 invitados’”. Por otro lado, la periodista Maite Peñoñori acotó que de ser así, la boda sería costosa por la cantidad de personas que asistirían y por el catering que es de alta categoría.

