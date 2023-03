El video de Nacho y La Tora mimosos en la casa de Gran Hermano

Nacho y La Tora eran la única pareja que quedaba dentro de la casa de Gran Hermano y en varias ocasiones fuimos testigos de momentos de mucha tensión.

En efecto, en los últimos días, durante una conversación entre las mujeres de la casa, se conoció que Nacho y La Tora mantienen relaciones sexuales desde hace meses sin que Gran Hermano lo note.

Gran Hermano: Nacho y La Tora mimosos

Una de las reglas fundamentales de la competencia es "Dar el consentimiento", un gesto que ambos jugadores que están por mantener relaciones sexuales deben realizar, y se trata de mostrar hacia las cámaras el pulgar para arriba hasta escuchar la aprobación de Gran Hermano. Sin embargo, parece que la única parejita restante solía hacer caso omiso a esta norma.

Además, en las últimas horas se volvió viral un video de Nacho y La Tora solos en la habitación. En dicha secuencia se los puede ver "mimosos" y con evidente tensión sexual. Incluso, en un momento, Nacho le desabrocha toda la ropa a Lucila y es ella quien le pide que le abroche todo nuevamente.

Recordemos que hace algunos días Julieta y Romina hablaron de esto. "Para mí estaban haciendo cositas. La posta, Ro", fue como Julieta comenzó la conversación con la ex diputada, quien aseguró haber estado enterada hace rato de los comportamientos de Nacho y La Tora. "¿Escuchaste vos? Yo ayer no podía dormir, me tuve que ir con Cami y le digo: Cami... y me dice 'sí, yo también lo escuché. Se estaban moviendo", continuó Julieta.

"Sí, es que tienen. Ellos ponen la almohada... Nacho cuando se fue Lu contó que nadie se dio cuenta", respondió Romina. Ambas jugadoras coincidieron en que no estaban seguras si estaban manteniendo relaciones sexuales en concreto, pero que estaban "haciendo otras cosas".

Sin embargo, esto no sucederá más porque La Tora es la última eliminada de la casa de Gran Hermano mientras que Nacho sigue en juego.

