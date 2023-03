Nacho y La Tora son la única pareja que queda dentro de la casa de Gran Hermano y en varias ocasiones fuimos testigos de momentos de mucha tensión. Durante una conversación entre las mujeres de la casa, se conoció que Nacho y La Tora mantienen relaciones sexuales desde hace meses sin que Gran Hermano se diera cuenta.

Una de las reglas fundamentales de la competencia es "Dar el consentimiento", un gesto que ambos jugadores que están por mantener relaciones sexuales deben realizar, y se trata de mostrar hacia las cámaras el pulgar para arriba hasta escuchar la aprobación de Gran Hermano. Sin embargo, parece que la única parejita restante hizo caso omiso a esta norma.

La última pareja dentro de la casa

"Para mí estaban haciendo cositas. La posta, Ro", fue como Julieta comenzó la conversación con la ex diputada, quien aseguró haber estado enterada hace rato de los comportamientos de Nacho y La Tora. "¿Escuchaste vos? Yo ayer no podía dormir, me tuve que ir con Cami y le digo: Cami... y me dice 'sí, yo también lo escuché. Se estaban moviendo", continuó Julieta.

"Sí, es que tienen. Ellos ponen la almohada... Nacho cuando se fue Lu contó que nadie se dio cuenta", respondió Romina. Ambas jugadoras coincidieron en que no estaban seguras si estaban manteniendo relaciones sexuales en concreto, pero que estaban "haciendo otras cosas".

Nacho y La Tora

Tanto Romina como Julieta se vieron disgustadas con la situación y por los gestos de sus rostros claro está que les pareció una falta de respeto. Al haber sido una conversación muy clara, se especula con una respuesta de Gran Hermano o sanción a los participantes, Nacho y La Tora.

OL.