El video de Wanda Nara en Cariló que generó preocupación: "No se la ve feliz"

Recientemente, Wanda Nara fue vista por varios seguidores mientras vacacionaba en las playas de Cariló junto a su familia y el cantante de cumbia 420, L-Gante. Luego del encuentro de la empresaria con distintos fans que le pedían fotografías, el público comenzó a preocuparse ya que no la vieron para nada bien.

Wanda Nara

El video de Wanda Nara en Cariló que generó preocupación

Desde que comenzó el famoso Wandagate, los seguidores de la empresaria se encargaron de mantenerse al día con cada nueva actualización que surgía en torno a este tema. Además, el bienestar y la apariencia de la modelo es algo que también preocupa a quienes hace meses están espectantes a este conflicto. Por este motivo, en las últimas horas, Nara generó inquietud al ser vista en la costa con una actitud poco común.

Yanina Latorre es una de las comunicadoras que desde el primer momento se mantuvo muy activa en su cuenta oficial de Instagram, informando a sus 2.9 millones de seguidores detalladamente cada movimiento de la empresaria. Fue a través de esta misma red social donde, por medio de sus stories, compartió un video de Wanda en donde se la ve en un balneario descansando: "Hoy Wanda en Cariló.Sin seguridad ni corralito", comenzó explicando la panelista de LAM.

Yanina Latorre vía Instagram

Luego de destacar que en esta oportunidad la novia de L-Gante se encontraba sin seguridad, publicó una filmación en donde la rubia se está retirando del lugar: "Wanda abandonando la playa en Cariló. "No se la ve muy feliz", concluyó Yanina. La última afirmación inquietó a la audiencia de la mediática, ya que notablemente se mostró desanimada.

Habitualmente, la conductora de Bake Off no suele mostrarse de esta manera cuando hay seguidores alrededor, ya que cualquier tipo de comportamiento inusual en ella genera un sinfín de comentarios. Incluso en sus peores momentos, Wanda trata de reservarse las emociones para no inquietar al público, como lo hizo hace algunas horas.

Yanina Latorre vía Instagram

Pese a que hasta el momento Wanda Nara no salió a dar declaraciones al respecto sobre este tema, su actitud llamó la atención de todos, incluyendo a los comunicadores y a su público, que en todo momento la sigue y se mantiene expectante a cada uno de sus movimientos.

A.D