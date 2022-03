El video inédito que Gerardo Rozín grabó a modo de despedida

Gerardo Rozín sabía que su vida se acercaba al final. Por eso, decidió grabar un video emotivo para despedirse del público. Este domingo, durante el especial de "La Peña de Morfi" en homenaje al periodista, la producción decidió pasarlo al aire.

En el video se ve a Gerardo Rozín en un estudio de grabación, con auriculares y músicos al costado. Se trataba de la banda "Dos más uno", una de las favoritas del conductor.

"Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía y vos después te ocupás de ver qué te estaba contando". Así comenzaba el relato Gerardo Rozín. Luego, el periodista contó que le gustaba Cuchi Leguizamón desde muy chico, tendría 12 o 13 años. Y había una canción que se le había grabado para siempre. "Pasaron muchos años y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando la escalera de mi casa y digo: 'Me voy quedando ciego'. Casi como si además de tener el diagnóstico hubiera tenido el pronóstico. Para alguien que no cree, algo así es como una aparición".

Después, Gerardo Rozín contó que la hicieron con los músicos porque "yo quería contar que algo estaba pasando pero a la vez no quería hacer una noticia de eso. Acto seguido, el comunicador comenzó a entonar la canción, acompañado por la banda.

El homenaje a Gerardo Rozín

Julieta Prandi, Zaira Nara y Jésica Cirio: Así vivieron el homenaje a Gerardo Rozín

Julieta Prandi, Zaira Nara y Jésica Cirio condujeron el especial de "La Peña de Morfi" que se hizo en homenaje a Gerardo Rozín.

"Un día muy especial. Se te va a extrañar GR. Un lujo compartir este programa con ustedes Jésica Cirio y Julieta Prandi", escribió Zaira Nara en un posteo junto a una imagen con sus colegas.

La pareja de Emanuel Ortega y la esposa de Martín Insaurralde también mostraron el detrás de escena de este domingo tan emotivo con fotos en sus redes.

Zaira Nara en sus Historias de Instagram, continuó subiendo fotos con sus compañeras. "Vamos Jesi, gracias por querer compartir esto conmigo", escribió la hermana de Wanda Nara.

En otra imagen, donde se las ve a las tres juntas, Zaira Nara les dedicó unas palabras a las otras conductoras: "Gracias a estas compañeras. Vibramos la misma energía"