Gerardo Rozín: El emotivo recuerdo de su primera esposa, Mariana Basualdo

Gerardo Rozin, es evidente, dejó huella en el corazón de mucha gente. Sobre todo de quienes lo conocían. Su primera esposa, Mariana Basualdo, fue una de las personas que lo despidió con unas emotivas palabras e hizo notar el dolor que está transitando tras la partida del conductor días atrás.

"Todo empezó hace 40 años con tu primera apuesta por mí. Esa vez remaste para salir conmigo y ganarle a dos amigos un fantoche y una coca. Siguieron la secundaria, las clases de teatro, años de amistad, tu exilio en Buenos Aires, tus visitas a Rosario, mates en mi oficina, mis viajes a Buenos Aires, mi exilio a tu lado y la segunda gran apuesta: formar una familia. Y con ella Pedro". Así comenzaba el texto que le dedicó Mariana Basualdo a su exmarido, Gerardo Rozín.

"Después la vida misma… separados pero siempre a la par. Lo próximo no va a ser fácil... pero como diría nuestro querido Drexler, mi “…corazón va a sanar. Va a sanar, va a sanar. Y va a volver a quebrarse. Mientras le toca pulsar”

Hasta siempre socio de mi vida!", finalizó la abogada.

El posteo contaba con varias imágenes. La primera era de su casamiento. También podía verse, al deslizar, fotos de Gerardo Rozín con Pedro, el hijo de ambos, de bebé. Hoy el joven tiene casi 22 años.

Gerardo Rozin con su hijo Pedro.

El dolor de la hija de Gerardo Rozín por la muerte de su papá: "Soy muy chiquita para..."

El viernes 11 de marzo, Gerardo Rozín falleció a los 51 años a raíz de un tumor cerebral. El periodista murió en su casa, y la noticia fue confirmada por Telefe en sus redes sociales. El conductor de "La Peña del Morfi" estaba atravesando un grave estado de salud, y la triste noticia afectó a su núcleo familiar, especialmente a sus hijos.

Julio Bárbaro, el ex suegro de Gerardo, reveló cómo se sentía su nieta Elena, tras la muerte de su papá. “Esencialmente sufrimos la muerte de Gerardo en Elena, que tiene 11 años y la semana pasada nos dijo ‘Soy muy chiquita para estar viviendo esto’” aseguró el padre de Carmela Bárbaro.

“Fue con Carmela a despedirlo, pero él ya no estaba consciente y ahí asumió cuál era la gravedad. Y hoy no quiso ir al velatorio” agregó el ex suegro de Rozín. Cabe destacar que, en los últimos días, Carmela dejó de asistir al programa ‘Momento D’ para acompañar al padre de su hija en este doloroso proceso.

La triste noticia afectó al mundo del espectáculo, a los televidentes, pero sobre todo a sus hijos. En más de una oportunidad, el reconocido periodista se mostró orgulloso de sus dos hijos: Pedro y Elena. En la última navidad, Gerardo Rozín compartió un video en sus redes sociales, mientras buscaban pizzas con sus hijos. “Pedro y Elena noche de Navidad. Son lo más” escribió en su publicación.

Dos semanas anteriores a esa Navidad, el conductor de La Peña del Morfi compartió un tierno posteo dedicado especialmente a su hija, que se había graduado en ese entonces. "El plan es sencillo. Ella crece feliz, libre, bella y amada. Mientras funcione yo intento hacerle comedia, porque le gusta y porque es la mejor manera fuera de la comida que tenemos los judíos para decir te amo. Elena se graduó" escribió en su publicación.