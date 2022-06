El video que confirma el encuentro de Rusherking con la familia de la China Suárez

La China Suárez y Rusherking afianzan su romance y, lejos de ocultarse, no tienen problemas a la hora de hacer demostraciones públicas.

Durante el fin de semana, el artista se presentó en el Luna Park y la actriz asistió junto a Magnolia y Rufina que ya son fanáticas del músico. Luego, la parejita disfrutó de una fiesta privada con sus amigos.

Pero el fin de semana no terminó ahí para la parejita quien confirmó que están en su mejor momento. La China Suárez y Rusherking compartieron un fin de semana familiar y así quedó confirmado en sus redes sociales.

El ex de María Becerra compartió un video en su Insta Stories en el que aparece comiendo frutillas con crema y, más tarde, la China Suárez subió el mismo post. "Por suerte mamá trajo frutillas. Le encargué las frutillas a mamá, 5 trajo", contó la actriz en su video confirmando que María Rivero también fue parte del almuerzo familiar.

Días atrás, Rusherking contó detalles de su romance con la ex de Benjamín Vicuña. "Estoy muy enamorado y muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Estoy disfrutando mucho de ese proceso", comentó el cantante en PH, de Andy Kusnetzoff.

El mensaje de la China Suárez a Rusherking después del Luna Park

Mientras atraviesan el mejor momento de su relación, la China Suárez y Rusherking no dudan en hacer demostraciones de su amor en redes.

Esta vez, el músico compartió un emotivo post en el que agradeció por su presentación en el Luna Park.

"Rompimo el Luna park, lo disfrute muchísimo, gracias a todos los que vinieron fue un día muy importante para mi. Gracias a mis amigos y mi equipo que la rompieron bancándome los amo", expresó el artista y la China contestó: "Mi amor".

