El video viral de Leo Messi que mostró su costado más emotivo: "Soy un agradecido"

Leo Messi es uno de los futbolistas más amados en todo el mundo, en cualquier parte donde se mencione su nombre, todos saben de quién se trata. Es por eso que entrevistarlo se ha convertido en un sueño para muchos periodistas que se emocionan cuando lo tienen en frente.

Así lo vivió Pablo Giralt que en medio de la entrevista quiso manifestarle su admiración a Leo Messi y rompió en llanto. "Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños. Gracias Leo por tu calidez y sencillez. Sos muy grande. Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje. Te quiero, Leo!", escribió el periodista en su cuenta oficial de Twitter donde compartió el emotivo momento.

La publicación de Pablo Giralt.

Por su parte, en el momento en que el periodista se quiebra de la emoción por haber cumplido un sueño, Messi aprovechó para expresarse: "A mí me emociona poder llegar así a las personas. Sé que hay muchas personas en Argentina o en el mundo en general que siempre me acompañaron y me admiraron desde lo futbolístico o a la persona que soy, lo que puedan llegar a conocer a través de las entrevistas o de las pantallas".

Como si eso fuera poco, el delantero de la Selección Argentina de fútbol agregó: "Yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí durante toda mi carrera en general". De esa forma dejó en claro que le resulta emocionante el amor que recibe a diario por la gente que lo apoya de manera incondicional.

Las palabras que emocionaron a Leo Messi

En el marco de una entrevista para DirecTV Sports, Pablo Giralt le expresó su amor y su admiración a Leo Messi y logró tocar su corazón. "Gracias por todo, lo único que te deseo es que seas muy feliz, muy feliz. Que te vaya muy bien en la vida, te lo merecés, tengo una profunda admiración por vos", expresó el periodista previo a romper en llanto.

"Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a poder tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón", añadió Giralt con la voz entrecortada.