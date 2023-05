Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata, muestra su lujoso estudio de abogacía

Elba Marcovecchio, la abogada y esposa del periodista Jorge Lanata, abrió las puertas de su lujoso estudio jurídico ubicado en el barrio de Retiro. De estilo francés y con detalles personales de modernidad, compartió con CARAS cada rincón y secreto deco de uno de sus amados refugios profesionales. "Soy obsesiva del trabajo y siempre busco la excelencia", aclara entusiasta.

Según la abogada oriunda de La Plata hay piezas en el espacio que son tan valiosas como personales. Elba Marcovecchio reconoce que su objeto fetiche es un perro, de un diseñador finlandés, Eero Arnio. Y, como detalle curioso, su lugar en el mundo se completa con un cuadro de San Jorge, que se matiza con la impecable vajilla moderna de Versace. El fabuloso estudio donde recibe a la publicación y que tiene impronta de casa de decoración, está a metros nada más de la torre en la que convive, a distancia, con el periodista. Una fórmula que les funciona más que bien para no desgastar a la pareja.

Elba Marcovecchio en su estudio.

También fashionista, además de la fascinación por la deco, Elba tiene -y reconoce- su adoración por los accesorios, los sombreros y las carteras. “Y estoy convencida que le hablo a los zapatos”, bromea la abogada de varias celebridades que, fiel a su perfil bajo, prefiere mantener el anonimato que la representa.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

“Creo que eso es lo que elijen de mi. Quieres buscan profesionalismo y compromiso”, asegura y destaca que, en un medio hostil para las mujeres, conserva grandes amigas colegas.

La vida de Elba Marcovecchio junto a Jorge Lanata

A días de cumplir un año de casada con Jorge Lanata, Elba Marcovecchio lo define por su gran corazón y sentido del humor. “Estoy feliz. La vida me premió con encontrar el amor. Estar juntos nos hace bien y también aprendemos a estar cada día mejor”, dice y a la vez, sostiene que las parejas se construyen desde el diálogo, el compromiso y el amor. “Jorge tiene su lado romántico que me puede totalmente. Cuando me propuso casamiento es una escena que tengo grabada en el corazón”, revive sobre el día que se le declaró en París, su lugar favorito en el mundo.

Elba Marcovecchio

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata imponen sus propias reglas y a juzgar por su gran presente sentimental, les resulta y muy bien. A ella se la ve enamorada y más luminosa que nunca.

Producción: Sol Miranda