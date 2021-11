Eliana Guercio está embarazada de seis meses

Luego de jugar al enigmático con sus angelitas, Ángel de Brito reveló un embarazo inesperado o que nadie tenía en su cabeza, de hecho ninguna de las panelistas adivino. El conductor informó que Eliana Guercio está embarazada de 6 meses junto a su marido, Sergio "Chiquito" Romero con quien a sus tres nenas, Jazmín, Chloe y la pequeña Meghan.

"La que está embarazada y no lo sabe nadie y tiene una flor de panza de 6 meses es nada más ni nada menos que Eliana Guercio. Ella no quiere hablar todavía pero está confirmado que esperan su cuarto hijo o hija. Les mando un cariño a Eli y Sergio que han pasado por acá y los queremos mucho", reveló De Brito.

Si bien durante la pandemia del año pasado Eliana se refugió en su casona en un barrio cerrado de Hudson hoy se encuentra viviendo en Venecia donde el arquero histórico de la Selección (con más presencias en el arco de la Argentina) ataja para el Venezia el equipo de esa mágica ciudad.

Eliana Guercio recibió una increíble sorpresa en medio de la pandemia y la cuarentena

A comienzos de 2020 cuando el Coronavirus hacía estragos en Europa, Eliana Guercio tomó la decisión de regresar a la Argentina e instalarse en su casa de Hudson con Jazmín, Chloe y la pequeña Meghan, las tres hijas que tuvo con el histórico arquero de la Selección Argentina y el Manchester United, Sergio "Chiquito" Romero.

Ahora con la pandemia instalada en nuestro país días atrás le contó a CARAS Digital que iba a quedarse hasta después de las fiestas de fin de año en el país para que sus hijas terminen la escuela aquí ya que todos los días reciben clases virtuales del colegio en donde las anotó al llegar. Alejada de su marido, hoy en diálogo con este portal, la exmodelo reveló la sorpresa con la que se encontró el fin de semana en su casa. Sin previo aviso, Romero, volvió a la Argentina para reunirse con ella y sus niñas.

"Si bien yo sabía que Sergio iba a venir aquí cuando finalice la Europa League (su equipo fue eliminado en semifinales ante el Sevilla de España) no tenía idea de que se iba a aparecer sin avisar. Yo tenía pensado hacerle un súper regalo para recibirlo y ahora ya lo tengo acá en casa y estamos todas emocionadas y felices. Pensar que durante meses estuvimos sólo en contacto por video llamada. Apenas llegó nos dimos un abrazo sin fin el y yo con las nenas. No lo podía creer. Un turro... me iba a avisar", dijo a pura risa Guercio.

FL