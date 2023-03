El pasado 24 de febrero Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se convirtieron en padres por primera vez. A un mes del nacimiento de Salvador, la actriz le habló a sus fans y seguidores por medio de Instagram y les contó todo lo que siente.

"Feliz primer mes amor de mi vida. Inexplicable el amor que siento por vos", escribió Barbie Vélez en su posteo de Instagram con una foto de Salvador con un mes de nacido.

La hija de Nazarena Vélez emocionó a su comunidad en Instagram con su amoroso mensaje para su hijo Salvi, como ella lo llama públicamente y de paso le agradeció a sus seguidores por tantas palabras de amor.

"Le quiero agradecer a todos los que me están mandando mensajes por el primer mes de Salvi. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy flasheada, o sea, no lo puedo creer, como que por momentos siento que se pasó volando. ¡Bah! siento que se pasó volando y por otro lado siento que está con nosotros hace mil años. No siento que esté con nosotros hace un mes. No sé, es muy loco y estoy flasheada de amor", agregó Barbie.

"Gracias por todos los mensajes, por la buena energía, por todo. Siempre es muy bien recibido", cerró la primera parte de su mensaje por el primer mes de Salvador.

Lucas Rodríguez a Barbie Vélez y su hijo Salvador

El enamorado padre primerizo ahora se muestra mucho más abierto en redes sociales con los mensajes de amor para su esposa y su hijo. Con un derroche de amor, el productor responde a cada posteo que Barbie hace con su bebé.

"Gracias por el mejor mes de mi vida", dijo Lucas sobre Barbie Vélez y Salvador. El entorno del bebé está lleno de amor y creciendo en una familia hermosa donde todos, absolutamente todos están colmados de amor, apoyo y cariño para los nuevos padres.

