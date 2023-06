Jorge Rial continúa del otro lado del Atlántico, en Madrid acompañado de su novia. El conductor se encuentra lejos del escándalo y la guerra que tiene con su hija More Rial.

Desde su cuenta de Twitter, el conductor de “Argenzuela” reaccionó a una publicación cuando lo saludaron por el Día del Padre. “Feliz Día”, escribió la cuenta de Real Time.

La reacción de Jorge Rial cuando lo saludaron por el Día del Padre

En la foto, se podía ver la nota que More Rial tuvo con LAM días atrás donde dijo: “A mi papá le digo: Olvidate que tenés una hija”. Ante esto, el conductor retuiteó el posteo de la cuenta y puso “Gracias” acompañado de emojis riéndose.

Por otro lado, More Rial en sus redes dejó un polémico descargo respecto al Día del Padre donde nuevamente sigue tirando leña al fuego en la guerra que tiene con su padre.

Jorge Rial vs Alejandro Cipolla

Alejandro Cipolla no es solo el abogado de More Rial, también es un íntimo amigo de la mediática, por lo que esto no es del agrado de Jorge Rial.

Alejandro Cipolla y Jorge Rial

En los últimos días, el conductor arremetió contra el abogado con polémicos posteos sobre la defensa que estaba haciendo hacía el cantante de cumbia 420 L-Gante. Luego de que Cipolla anunciara que dio un paso al costado, Rial arremetió.

L-Gante y Alejandro Cipolla

“Lo mejor que hizo L-Gante desde la sesión con Bizarrap”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram. Luego, Cipolla salió a responderle.

Alejandro Cipolla apuntó filosísimo contra Jorge Rial tras la chicana del periodista

"Como toda tu vida Rial, hablas sin saber nada de la causa, pero es algo que hiciste toda tu carrera. Aclaro que carrera fue lo que tuviste, hoy sos la imagen del fracaso y todo lo que no se debe hacer", fue la respuesta de Alejandro Cipolla a Jorge Rial.

J.M