Ángel de Brito habló del nuevo programa de Jorge Rial y sorprendió con su respuesta

A pesar del enfrentamiento histórico, Ángel de Brito admitió haber visto el primer programa de Jorge Rial , "TV Nostra" y dio su veredicto.

En su segmento de Instagram "Ángel responde", el conductor de LAM contestó las preguntas de sus seguidores, muchas de estas de alto voltaje.

Entre los interrogantes de sus seguidores, uno de sus followers se refirió a TV Nostra el nuevo programa periodístico de Jorge Rial, en el que tuvo en su primera emisión, a Matías Morla, el abogado de Diego Maradona.

"¿Viste el programa de Rial? Qué te pareció?", le preguntaron y Ángel respondió con un contundente "Si". Luego, agregó: "Hay que esperar un tiempo" y para sorpresa de todos concluyó con un elogio hacia el papá de More: "Él es buen conductor".

Cabe destacar que después de haber emitido un video de una entrevista con Matías Morla, Rial invitó al letrado al programa quien, junto a su defensor, Mauricio D´Alessandro, contestó todas las preguntas de una cada vez más punzante Marina Calabró.

Jorge Rial debutó con TV Nostra: la entrevista a Matías Morla que encendió la polémica

Jorge Rial hizo su debut en TV Nostra, el nuevo ciclo apuesta de la noche de América TV y el tema central de esta primera edición fue el encuentro con Matías Morla, con quien el conductor tuvo una entrevista exclusiva.

"Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Todo esto que pasé que fue muy triste, porque Diego era un amigo....se usó el dolor de la gente innecesariamente. El tiempo está mostrando nuevas situaciones, cuando se decía que me iba del país y no es así", comenzó Morla en una entrevista en donde apuntó contra todo el entorno de Diego Maradona en medio de la difícil situación judicial del abogado.

"Cuando yo me despedí él me dijo 'Te amo'", continuó Morla quien aseguró que no siente una condena social como parte de la familia de Maradona dijo que iba a sentir y que los que fueron a la manifestación convocada por Dalma y Gianinna Maradona fueron barrabravas.