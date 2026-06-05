Entramos a la casa de Laurita Fernández: habitación minimalista, sala de pilates propia y baño estilo japandi

Laurita Fernández suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Entre proyectos laborales, entrenamientos y momentos junto a su mascota, la bailarina también deja ver algunos rincones de la casa donde vive, una propiedad que refleja su gusto por los espacios modernos y funcionales.

Así es la casa de Laurita Fernández

Gracias a esas publicaciones fue posible conocer varios ambientes de su hogar, desde su habitación de estilo minimalista hasta el baño en suite y el sector que utiliza para ejercitarse. Con una decoración basada en tonos neutros y una marcada impronta contemporánea, cada espacio en la casa de Lauria Fernández parece estar pensado para combinar comodidad, diseño y bienestar.

La habitación minimalista de Laurita Fernández

Uno de los espacios más destacados de la casa de Laurita Fernández es su dormitorio, un ambiente amplio y luminoso donde predominan los tonos neutros y una decoración sencilla. Fiel a la estética moderna que se repite en toda la propiedad, la bailarina apostó por un estilo despojado, con pocos elementos pero cuidadosamente elegidos.

La habitación cuenta con una gran cama acompañada por textiles en colores claros, una alfombra que aporta calidez y algunos detalles decorativos que completan la estética del lugar. Lejos de los excesos, Laurita Fernández eligió una propuesta minimalista que prioriza la comodidad y la armonía visual, convirtiendo el espacio en uno de los rincones más acogedores de la vivienda.

Los espacios que reflejan el estilo de Laurita Fernández

Otro de los sectores que llama la atención es el baño en suite, que mantiene la misma línea moderna que el resto de la vivienda de Laurita Fernández. Con una amplia mesada, un gran espejo y suficiente luz natural, el ambiente transmite una sensación de amplitud y tranquilidad.

Así es la casa de Laurita Fernández

La cocina también sigue ese concepto. Allí predominan los muebles blancos, las líneas simples y una distribución abierta que aporta funcionalidad al espacio. Además, Laurita Fernández cuenta con un sector destinado al entrenamiento y el bienestar, donde suele realizar ejercicios de pilates. Este ambiente refleja una de las pasiones de la conductora y muestra cómo incorporó el movimiento y el cuidado personal dentro de su propio hogar.