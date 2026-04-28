Laurita Fernández: “Mi primera tapa fue con CARAS y es algo que no voy a olvidar”

Laurita Fernández fue una de las figuras presentes en la Gala de CARAS, realizada para celebrar los 33 años de la marca. En el streaming en vivo del evento, la artista recordó su vínculo con la publicación y destacó el valor de que fuese la primera revista donde hizo tapa, mientras disfrutaba de una noche que reunió a destacadas personalidades del espectáculo.

Laurita Fernández recordó su primera tapa con CARAS

Laurita Fernández fue una de las destacadas en la Gala de CARAS, realizada en el marco del cumpleaños número 33 de la revista. La actriz se lució en su llegada al Palacio Reconquista y recordó con emoción su vínculo con la publicación, mencionando que su primera tapa fue con la revista y que ese momento marcó un hito en su carrera.

Laurita Fernández en la gala de CARAS.

Durante la celebración, la artista dio una entrevista con CARAS TV donde destacó grandes momentos de su camino. Mi primera tapa fue con CARAS y es algo que jamás olvidaré, me acompañaron en un montón de momentos de mi camino. Me encanta acompañarlos hoy acá”, comentó con emoción sobre su relación con la revista.

Por otro lado, Laurita Fernández habló del look que eligió para la noche, cumpliendo con el dresscode pero con un toque personal. “No quería caer en el clásico vestido negro que para mí siempre queda impecable y que no falla, entonces optamos por un estilismo un poco más divertido”, explicó. El diseño fue de Natalia Antolín, con estilismo de Moni Sirio, maquillaje de Bettina Frúmboli y peinado de Conrado.

Laurita Fernández y Chloe Bello en la gala de CARAS.

En el evento, la bailarina se lució con un vestido strapless de tul blanco, acompañado por un blazer negro con solapas satinadas que aportó contraste y sofisticación. Para completar el estilismo, eligió unos zapatos de taco alto de La chica de los estiletos y joyas de Flo Boskis, que sumaron brillo y delicadeza al conjunto.

Laurita Fernández contó cómo se preparó para la gala

En cuanto a sus expectativas para la Gala de CARAS, Laurita Fernández señaló: “Mi expectativa es disfrutar. A mí me gustan estos eventos porque te reencontrás con colegas que quizás hace mucho que no ves o tenés amigos de eventos”. Para ella, la celebración es una oportunidad de compartir y celebrar, además de observar los looks que lucen otras figuras del espectáculo.

Durante la charla, la artista contó cómo se preparó para la velada, donde explicó que su equipo dedica tiempo a cada gala, realizando pruebas y ajustes para que el resultado sea el esperado. “Yo confío mucho en el equipo que me rodea, pero hay algo de que si no me siento cómoda no voy a poder lucir el look como se merece”, afirmó, destacando la importancia de la comodidad en cada evento.

Antes de terminar con la entrevista, Laurita Fernández contó cuáles son sus preferencias en cuanto a colores para sus looks. Además del negro y el blanco, mencionó que suele elegir dorado, plateado y tonos rosados como el rosa Dior o el rosa bebé. “Me gustan los colores pasteles. No soy del fucsia ni del violeta, rara vez me van a ver con esos colores”, explicó.

Laurita Fernández

Laurita Fernández fue parte de la Gala de CARAS en el aniversario número 33 de la revista y destacó el rol que tuvo la revista en su primera tapa. Su presencia en el evento estuvo acompañada por un look cuidado en cada detalle, con un vestido strapless de tul blanco, un blazer negro con solapas satinadas y accesorios que completaron la propuesta con elegancia.

VDV