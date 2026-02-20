Así es la casa secreta del Indio Solari en Parque Leloir: mucha naturaleza y diseño tipo fortaleza para máxima seguridad

Desde hace años, Indio Solari mantiene un perfil extremadamente reservado y una relación distante con los medios. Lejos de la vida pública que alguna vez lo rodeó, el artista optó por una rutina marcada por el bajo perfil y el cuidado de su intimidad.

Así es la casa del Indio Solari

Esa decisión también se refleja en el lugar que eligió para vivir. El Indio Solari reside en Parque Leloir, una zona residencial reconocida por su entorno natural y su tranquilidad, donde su casa fue diseñada como un verdadero refugio.

Una propiedad pensada para la privacidad

La vivienda del Indio Solari se encuentra rodeada de árboles y vegetación abundante, lo que permite que la casa permanezca prácticamente oculta desde el exterior. Este entorno natural no solo aporta calma y aislamiento, sino que también funciona como una barrera visual frente a la vía pública.

Además, la propiedad del Indio Solari cuenta con un sistema de seguridad de alta tecnología, considerado entre los más avanzados del país. El diseño cerrado y el despliegue de dispositivos de protección refuerzan la idea de una casa concebida para preservar la intimidad y minimizar cualquier tipo de exposición.

La comodidad de un estudio propio

En la planta baja de la casa, el Indio Solari instaló su estudio de grabación, al que llamó Luzbola, donde compone y produce sin necesidad de salir de su hogar. De esta manera, logra sostener su actividad creativa dentro de un entorno controlado, lejos del ruido y del contacto permanente con el exterior.

Así es el estudio del Indio Solari

El amplio terreno también incluye un jardín con piscina y quincho, espacios pensados para el descanso y la vida cotidiana. Entre naturaleza, seguridad y aislamiento, la casa del Indio Solari se consolida como un espacio funcional a su estilo de vida actual, marcado por la búsqueda de tranquilidad y privacidad.