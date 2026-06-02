Las mejores fotos de Laurita Fernández en Cataratas: hotel de lujo, rodeada de monos y postales soñadas

Después de meses de intensa actividad laboral, Laurita Fernández decidió hacer una pausa en su agenda para disfrutar de unos días de descanso junto a su pareja, Matías Busquet. La bailarina eligió uno de los destinos más emblemáticos de la Argentina: las Cataratas del Iguazú.

Laurita Fernández en Iguazú

Como suele hacer, Laurita Fernández compartió distintos momentos de su viaje a través de las redes sociales. Las imágenes rápidamente captaron la atención de sus seguidores, no solo por la belleza del lugar sino también por las experiencias que vivió durante su estadía en uno de los hoteles más exclusivos de la zona.

Así es el lujoso hotel donde se hospeda Laurita Fernández

Una de las primeras postales que mostró Laurita Fernández estuvo relacionada con el lugar donde se hospeda. La pareja eligió el exclusivo Gran Meliá Iguazú, un hotel de lujo ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú y reconocido por ser el único alojamiento emplazado dentro del área protegida.

La advertencia a Laurita Fernández

Entre las imágenes compartidas por Laurita Fernández se destacó un abundante desayuno servido en la terraza de la habitación, con una mesa repleta de frutas, café, huevos revueltos y panificados. La bailarina se mostró especialmente emocionada por conocer finalmente el destino, que desde hace años forma parte de los lugares más visitados de la Argentina.

La inolvidable experiencia de Laurita Fernández

Sin embargo, el momento más increíble del viaje llegó poco después de instalarse en la habitación. Al ingresar, Laurita Fernández encontró una serie de advertencias relacionadas con los monos que habitan la zona. Las recomendaciones incluían mantener puertas y ventanas cerradas para evitar visitas inesperadas.

Lo que parecía una simple precaución rápidamente cobró sentido. A los pocos minutos, la conductora descubrió que varios monos se movían con total libertad por los alrededores del hotel y llegaban incluso hasta el balcón de su habitación. Los animales corrían, observaban a los huéspedes y se desplazaban entre los árboles con absoluta naturalidad, generando una escena tan curiosa como divertida.

La excursión de Laurita Fernández

Durante su recorrido por Iguazú, Laurita Fernández también participó de una excursión para conocer más de cerca las Cataratas, una de las grandes atracciones del destino. Entre senderos, vistas panorámicas y el contacto permanente con la naturaleza, la bailarina sumó nuevas imágenes a un álbum que combina aventura y paisajes de ensueño, convirtiendo su escapada en una de las más comentadas de los últimos días.