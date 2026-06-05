Quién es Virginia Mones Ruiz, la esposa del Indio Solari durante más de 40 años

El Indio Solari fue uno de los músicos argentinos referentes de la historia del rock nacional. Sus talentos y canciones marcaron a muchas generaciones, que se sorprendieron con la noticia de su fallecimiento, en la mañana del viernes 5 de junio. Sin embargo, además de músico reconocido, fue un esposo y padre muy querido y protector de la vida de su familia.

Virginia Mones Ruiz, más conocida como Viru, conoció al cantante en la década del 80 y se enamoraron instantáneamente. Durante más de 40 años, formaron una dulce historia de amor, llena de compañía, mucha música e ideales en común que no dudaron en mostrar en los medios de comunicación. A pesar del bajo perfil, la mujer acompañó en todos los momentos al músico, y le dedicó tiernos mensajes con fotografías del recuerdo de ambos.

Indio Solari, Virginia Mones Ruiz

La historia de amor del Indio Solari y su esposa Viru

"Nos conocimos promediando el verano del año 81. Años después, cuando escuché por primera vez “Me quedo Contigo” por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor...", expresó Virginia Mones Ruiz en su cuenta de X, en honor a un San Valentín que celebraron juntos. La historia de amor de la mujer con el Indio Solari es una de las más longevas de la industria de la música, y que se mantuvo a lo largo del crecimiento de la fama y las complicaciones de salud.

Carlos Alberto Solari y Viru se conocieron a principios de 1981. En aquel momento, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota era todavía una banda del circuito "underground" que tocaba en teatros pequeños y pubs, pero que comenzaba a tener una importancia en la industria de la música. Desde el principio, apostaron por una relación de bajo perfil y hermetismo absoluto, por lo que los detalles se los guardaron para la intimidad.

La pareja selló su romance con una boda en 1988. Para ese año, la banda ya había lanzado discos fundamentales como Gulp! y Oktubre, aumentando aún más su fama. Es por eso que el casamiento mantuvo los ideales principales y se llevó a cabo bajo un estricto secreto, máxima discreción y sin ningún tipo de festejo público o mediático. En diciembre de 2000, nació su primer y único hijo Bruno, quien también se mantuvo lejos de las cámaras, y cerró a la dulce familia.

Indio Solari, Virginia Mones Ruiz

Bajo perfil y compañera de vida: así es Virginia Mones Ruiz, la esposa del Indio Solari

Virginia Mones Ruiz, la esposa del Indio Solari, se convirtió en una compañera fundamental para el músico, a lo largo de toda su carrera. Desde el primer momento, lo acompañó en los conciertos y se mostró orgullosa de cada paso que daba en las redes sociales. Lejos de Instagram, compartió en su cuenta de X los recuerdos más tiernos con el cantante y su familia, demostrando el amor que había entre ambos, incluso más de 40 años después de haberse conocido. Juntos, se mudaron a Parque Leloir, partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde vivieron y donde falleció el Indio Solari.

A diferencia de "La Negra Poly", la esposa de Skay Beilinson y mánager histórica de Los Redondos, Virginia mantuvo el bajo perfil que coincidía con los ideales de su esposo. Por eso, nunca asumió un rol empresarial o comercial visible en la carrera del músico, pero sí se convirtió en su refugio emocional. De esta misma manera, no dudó en usar las redes sociales para compartir tanto ideales como mensajes políticos que coincidían con los valores de Solari.

El 12 de marzo de 2016, ante los crecientes rumores, el Indio Solari confirmó en su histórico show en Tandil ante 150.000 personas: "Míster Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy". El diagnóstico se viralizó rápidamente, y Virulana, como le dicen sus amigos, se encargó de desmentir en los medios de comunicación algunas de las noticias que salían. Sin embargo, en la intimidad, siguió acompañando a su esposo hasta su fallecimiento, el 5 de junio.

Indio Solari, Virginia Mones Ruiz

La historia de amor del Indio Solari y Virginia Mones Ruiz es una de las más queridas por los seguidores del músico, y que marcó el comienzo de la relación más longeva del rock nacional. Lejos de las cámaras y con un bajo perfil, mantuvieron una actitud compañera en todos los momentos de crecimiento de fama, intimidades familiares e incluso en el diagnóstico de la enfermedad Parkinson.

Este 5 de junio, el rock argentino está de luto, tras la noticia de la muerte del Indio Solari. Por el momento, su esposa se acompaña de su familia y lejos de pronunciarse en redes sociales. Las postales familiares que publicó a lo largo de todos estos años volvieron a viralizarse, y muchos demostraron el amor y cariño que ambos se tuvieron en los más de 40 años juntos.

A.E