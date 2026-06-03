Con consejo de María Vázquez: cómo nació la historia de amor de Laurita Fernández y Matías Busquet

Laurita Fernández y Matías Busquet fue una de las sorpresas del 2026, que llevó a los seguidores de la actriz y bailarina a apostar por un nuevo romance para ella. Tras su separación de Peluca Brusca, las polémicas y los comentarios la rodearon durante varios meses. No fue hasta el verano del 2026, que el amor volvió a su vida de la mano del polista. A pesar de que la noticia no tardó en viralizarse, ambos mantienen un bajo perfil, guardando los detalles para la intimidad.

En los últimos días, Laurita se sinceró sobre sus comienzos y sorprendió a todos al revelar que la historia de amor comenzó mucho antes de que ella comenzara a salir, incluso, con Brusca. En medio de los detalles, María Vázquez, la "primera dama del polo argentino", tomó un rol protagonista cuando se trató de definir a la pareja, y con su consejo nació la historia de amor que aún se mantiene vigente.

Laurita Fernández, Matías Busquet

¿Cómo se conocieron Laurita Fernández y Matías Busquet?

Tras la separación de Laurita Fernández y Peluca Brusca, la bailarina fue centro de polémicas y escándalos en las redes sociales y los medios de comunicación. Fotos con un hombre desconocido comenzaron a generar diversos comentarios y, con el correr de los días del verano del 2026, se confirmó que se trataba del polista argentino Matías Busquet. El romance nació entre ellos, pero la historia de amor no se hizo pública hasta varios meses después, cuando fue la misma bailarina la que reveló los detalles en La Mañana de Moria (eltrece).

En su entrevista, contó que ambos se habían conocido años atrás, cuando Busquet fue a ver una obra de teatro de Benjamín Vicuña que, por casualidad, protagonizaba con Laurita. “Cuando terminó la obra, tenía un mensaje de él que yo en su momento desestimé. Todavía no estaba con Peluca. No conteste, por ahí estaba en otra, ni me acuerdo”, detalló la bailarina. Con el correr de los años, el amor pasó a su vida y se fue de la manera más polémica. En medio de su separación, decidió anotarse en la carrera de running de la Fundación Favaloro. Casualmente, fue allí donde volvió a reunirse con el deportista, quien se arriesgó una vez más a escribirle. "Vi que era aquel chico que me había escrito en aquel momento y esta vez le contesté", decretó.

Laurita Fernández, Matías Busquet

El rol de María Vázquez para sellar el amor de Laurita Fernández y Matías Busquet

El mundo del polo significó una nueva forma de conversar con un hombre para Laurita Fernández, y descubrió rápidamente que había muchas cosas que no entendía. Fue en este punto de su historia de amor, donde recién comenzaban a hablar, que apareció María Vázquez para dar el empujón final a la bailarina.

Ambas mujeres se conocen desde que participaban en el Bailando, sobre todo porque Laurita tomó a María Vázquez como una referencia de bondad dentro de una nueva apuesta que ella daba a su carrera. Es por eso que, en cuanto empezó la historia con Matías Busquet, no dudó en hablar con la "primera dama del polo argentino". “Cuando Matías me escribe dije: ‘¿A quién le puedo preguntar y pedir referencias?’. Y fue a ella. Me dijo todo. Hice el preocupacional, todo el cuestionario que uno hace cuando conoce a alguien de cero”, bromeó.

Finalmente, y antes de comenzar a arriesgarse en el amor, la esposa de Cambiaso le dio el consejo definitivo, que hizo comenzar una tierna historia de amor: “’Andá para adelante’, me dijo. Es muy buena persona”. El encuentro definitivo se dio cuando el polista la fue a ver a la obra en el Teatro Nacional en Buenos Aires, justo en la última función. Tras ese día, tuvieron las citas correspondientes y comenzaron a disfrutar de la relación que hoy en día los lleva a recorrer el mundo.

Su presente romántico y las vacaciones en Iguazú de Laurita Fernández y Matías Busquet

En la actualidad, Laurita Fernández y Matías Busquet llevan una relación de bajo perfil, sin publicar demasiadas postales juntos en las redes sociales. Sin embargo, ellos mismos se etiquetan para demostrar todas las salidas que disfrutan juntos y la complicidad que rápidamente formaron, en cuestión de meses. En las últimas semanas, decidieron hacer una pausa en sus agendas laborales para disfrutar de una escapada romántica a las Cataratas del Iguazú, Misiones. En un hotel de lujo, rodeada de monos y postales soñadas, la pareja disfruta de los paisajes naturales y sigue marcando la frescura y la fuerza que tiene su amor.

Sin embargo, la historia de amor de Laurita Fernández y Matías Busquet no hubiera comenzado sin el rol fundamental que cumplió María Vázquez, y esa energía audaz de la bailarina para apostar nuevamente al romance. Si bien mantienen sus perfiles lejos de los escándalos, y se guardan los detalles para la intimidad, se dio a conocer, finalmente, cómo fue que comenzó la historia y cómo rápidamente lograron construir una confianza que los lleva a disfrutar de sus trabajos y de los viajes que realizan alrededor del mundo.

A.E