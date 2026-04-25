Laurita Fernández renovó su cocina: estilo moderno y las banquetas que son tendencia

Este último fin de semana de abril, Laurita Fernández sorprendió a sus más de 4,8 millones de seguidores al mostrar cómo quedó su cocina cien por ciento renovada, La bailarina recurrió a los especialistas que eligen varias celebridades de la farándula nacional, apostó por un estilo moderno y agregó banquetas que son tendencias.

Laurita Fernández quiere ser una gran anfitriona

Bajo la premisa: “Quería sumar más sillas para invitar más gente”, Laurita Fernández puso manos a la obra y renovó por completo la cocina y el comedor de su casa, un espacio que ahora refleja un estilo moderno, elegante y totalmente alineado con las tendencias actuales en decoración. A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz compartió imágenes del resultado final, donde se destacan líneas simples, materiales nobles y una estética minimalista que, conjugada con los elementos estrellas, transmite armonía y funcionalidad.

Laurita Fernández | Instagram

En el clip que deslizó en sus historias de 24 horas dejó ver que la transformación no sólo apuntó a lo estético, sino también a la practicidad y el confort. Tal es así que para la artista, su cocina fue pensada estratégicamente como un punto de encuentro dentro del hogar, con espacios cómodos y funcionales que permiten cocinar, compartir y disfrutar de reuniones sociales sin perder el orden ni la sofisticación.

Las banquetas de Laurita Fernández que son tendencia en este 2026

Uno de los elementos que más llamó la atención de la casa de Laurita Fernández fueron las banquetas altas de diseño moderno que se alinean junto a la barra principal. Estas piezas, confeccionadas en madera con formas curvas y elegantes, se convirtieron en protagonistas del ambiente y marcan una tendencia creciente en cocinas contemporáneas que buscan integrar estilo y confort en cada detalle.

Casa de Laurita Fernández | Instagram

La renovación también incluyó la incorporación de más sillas dentro del espacio, una decisión que responde a un deseo muy personal: poder recibir a más invitados en su hogar. La idea de ampliar la capacidad del comedor y la barra refleja un concepto de vivienda pensado para “ser vivida”, donde compartir momentos con amigos y familiares, priorizando la comodidad y la hospitalidad.

En este marco, el nuevo diseño apuesta a espacios funcionales y versátiles, donde cada elemento cumple un rol específico sin sobrecargar el ambiente. La estética minimalista se hace evidente en la elección de colores neutros, superficies limpias y muebles de líneas rectas que aportan orden visual y una sensación de amplitud constante.

Otro aspecto destacado del espacio es la luminosidad. La cocina cuenta con amplios ventanales estilo industrial que van del piso al techo, permitiendo el ingreso de abundante luz natural durante el día. Esta característica no solo realza los materiales y colores elegidos, sino que también contribuye a crear un ambiente tal y como lo anhela Laurita: con la comodidad suficiente para recibir a numerosos invitados.

Con esta renovación, Laurita Fernández apuesta a una remodelación donde la practicidad y el confort son los ejes transversales para cumplir el anhelo de toda anfitriona: que sus invitados estén a gusto en su hogar. En esta línea, el diseño se combina con la funcionalidad, haciendo foco en la deco minimalista, pero también sumando colores, texturas y manteniendo la luminosidad característica de este tipo de propiedades.

NB