Así fueron los últimos momentos del Indio Solari: el informe oficial

Este 5 de junio murió Carlos "Indio" Solari. La noticia enluta a la sociedad en general debido al gran aporte cultura que el artista brindó a lo largo de su larga historia en el mundo de la música, siendo uno de los grandes referentes del rock nacional.

Las primeras informaciones sobre el fallecimiento del músico de 77 años indican que el deceso fue en su casa de Parque Leloir, que supo ser su "refugio" para mantener el hermetismo de su vida privada, sobre todo desde su diagnóstico de Parkison, que recibió en 2016. Ante el hecho, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó inció una investigación bajo la carátula preliminar de "averiguación de causales de muerte" y se conocieron los primero detalles de lo ocurrido en el interior del hogar.

Indio Solari: qué se sabe sobre su muerte

En las primeras horas de esta mañana, se dio a conocer la noticia de la muerte del Indio Solari, posteriormente surgieron diversas especulaciones respecto a las causas del fallecimiento. El fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, se hizo presente en la propiedad del cantante, donde se produjo el deceso.

A la espera de los resultados de la investigación, se brindó un comunicado oficial por parte de la fiscalía, que aún trabaja en el lugar. "Siendo las 8.30 se tomó conocimiento que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari. Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante el llamado de su cuidadora, quien arribo al domicilio a las 8, horario en que comenzaba su actividad”, indica el comunicado que leyó Paulo Kablan en A la Barbarossa (Telefe).

Y sigue: “El representante del Ministerio Público Fiscal convocó a peritos de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de determinar lo ocurrido y se dispuso la realización de la autopsia medico-legal para establecer las causas de la muerte”. Además, el periodista aclaró que fue la cuidadora que trabajaba en la propiedad quien encontró al Indio Solari sin vida, y procedió a relizar el llamado para recibir asistencia médica.

Por la tarde deste viernes se llevará a cabo la autopsia en la morgue de Ituzaingó. El cuerpo del cantante fue traslada a la entidad en medio de una gran ovación de sus fanáticos que desde el momento que se conoció la información de su muerte se reunieron en las puertas de la propiedad de Parque Leloir.

Mientras tanto, desde las cuentas oficiales en redes sociales, su círulo íntimo emitió un comunicado. "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", introdujeron.

Y cerraron: "Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también. Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó". Con este comunicado, se informó que habrá un último adiós para el Indio Solari público para que sus fanáticos lo despidan con el cariño que siempre le demostraron.