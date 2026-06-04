Lejos del fútbol, el nuevo negocio de la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe

Mientras Lionel Messi continúa enfocado en su carrera deportiva, la familia de Antonela Roccuzzo apuesta por un nuevo desafío empresarial en Santa Fe. Se trata de un desarrollo privado de gran escala que busca convertirse en uno de los polos comerciales y de servicios más importantes de la ciudad de Funes, una localidad que en los últimos años experimentó un fuerte crecimiento urbano e inmobiliario.

Antonela Roccuzzo

El proyecto, denominado Raíces de Funes, estará emplazado sobre un predio de cuatro hectáreas ubicado en la estratégica esquina de Almafuerte y Ruta 9. Según publicó iProfesional, la iniciativa combinará distintas actividades en un mismo espacio, con una propuesta que incluirá educación, deporte, salud estética, gastronomía, hotelería y locales comerciales.

Cómo será Raíces de Funes, el ambicioso proyecto de la familia de Antonela Roccuzzo

De acuerdo con la información publicada por InfoFunes, el emprendimiento de la familia de Antonela Roccuzzo apunta a reconvertir una de las esquinas más visibles y transitadas de la ciudad en un moderno polo de servicios con alcance regional. El objetivo es aprovechar la ubicación privilegiada del terreno, que conecta de manera directa con distintos barrios residenciales, urbanizaciones cerradas y los principales accesos de Funes. El desarrollo ocupará el histórico predio donde durante años funcionó "L'Alicia", una reconocida propiedad de la zona que había sido puesta a la venta meses atrás.

Antonela Roccuzzo

Tras diversas negociaciones comerciales, el terreno quedó en manos de familiares de Antonela Roccuzzo, quienes ya trabajan en la elaboración definitiva del máster plan. Según destacaron, la propuesta busca combinar parte de la infraestructura existente con nuevas construcciones, generando un espacio integral donde convivirán diferentes actividades comerciales, recreativas y de servicios.

El histórico predio que servirá como base para el nuevo polo comercial de la familia de Antonela Roccuzzo

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto de la familia de Antonela Roccuzzo es que parte de una infraestructura ya desarrollada. Actualmente, el predio cuenta con una casa principal de tres dormitorios y una segunda vivienda destinada a huéspedes, además de distintos espacios complementarios para servicios y almacenamiento. También dispone de una pileta con solárium, vestuarios, una cancha de fútbol y una cancha de pádel con acceso visible desde la Ruta 9.

Antonela Roccuzzo

Sin embargo, uno de los diferenciales más exclusivos del lugar son sus dos canchas de tenis de césped natural, una característica poco habitual incluso dentro de los desarrollos premium de la región. La iniciativa de la familia de Antonela Roccuzzo se suma a una tendencia que viene creciendo con fuerza en Funes: la transformación de grandes propiedades residenciales en centros de servicios, gastronomía y entretenimiento.