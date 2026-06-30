Como Kelci Rose Bowers, Nicole Neumann impone el gaucho style chic con el pantalón furor de la temporada

Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi, marcó tendencia con su estilo gaucho chic y ahora se sumó Nicole Neumann. La conductora apostó por un pantalón que promete ser furor esta temporada y que, como era de esperarse, se robó todas las miradas.

Nicole Neumann apuesta por la prenda gaucho chic más buscada

Nicole Neumann volvió a marcar tendencia en las redes sociales con un look que reúne dos de las estéticas más fuertes del momento. La modelo apostó por el gaucho style chic, una estética que combina la esencia de la indumentaria campestre con la moda urbana. La primera en mostrarse con esta fusión fue Kelci Rose Bowers, pareja del futbolista Marcos Senesi, y ahora se sumó la conductora.

Con una propuesta que mezcla comodidad, ítems básicos y referencias al universo rural, Nicole Neumann dejó que el protagonista absoluta sea un pantalón que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada. Se trata de una pieza de silueta amplia confeccionado con un clásico estampado tartán, es decir un diseño formado por líneas horizontales y verticales que se entrecruzan en una combinación de tonos verde, marrón y negro. Esta paleta de colores que remite directamente a la naturaleza y al espíritu campestre, que caracteriza el estilo de la prenda.

Nicole Neumann

El pantalón también se distingue por su efecto babucha, que le aporta una silueta moderna y descontracturada que está en tendencia, un calce holgado y puños con botones ajustables, los cuales permiten modificar la terminación del mismo y darle aún más personalidad.

Sin dudas, es un modelo que reinterpreta los tradicionales bombachones de campo desde una mirada contemporánea y adaptadas al street style y a las pasarelas internacionales. La primera en instalarlo fue Kelci Rose Bowers, quien en varias de sus publicaciones de Instagram sorprende con looks de estilo gaucho style chic. La coincidencia con Nicole Neumann, se encuentra en el pantalón que ambas eligieron.

Nicole Neumann

Mientras la empresaria cosmética optó por uno con diseño tartán en colores oscuros, la futbolista inglesa escogió un pantalón tipo cargo de inspiración militar en tonos arena y estampado camuflado. De esta manera, ambas dejaron en claro que esta tenencia pisa fuerte este 2026.

Kelci Rose Bowers, pareja del futbolista Marcos Senesi

Para equilibrar el volumen de su pantalón babucha, Nicole Neumann eligió un crop top negro de cuello medio y una campera de cuero negra de efecto gastado y de corte oversized. Ambas prendas reforzaron el aire urbano del outfit y aportaron un interesante contraste con la inspiración gaucho style chic de la prenda inferior.

Su estilismo se completó con botas negras de cuero de caña corta y suela chunky, ideales para potenciar la impronta gaucha desde una visión moderna. Como accesorios sumó delicadas pulseras y anillos, y un beauty look clean y sofisticado. Así, Nicole Neumann demuestra que el gaucho style chic ya dejó de ser una tendencia de nicho para convertirse en una de las apuestas fashionistas más fuerte y al igual que Kelci Rose Bowers impone el gaucho style chic con el pantalón furor de la temporada.

Nicole Neumann

Cómo nació la tendencia gaucho style chic que conquistó Kelci Rose Bowers y Nicole Neumann

El llamado boho gaucho o gaucho chic nace de la combinación entre la tradición rural sudamericana y el espíritu bohemio que domina la moda actual. La propuesta fashionista recupera elementos característicos de la indumentaria de campo, como las botas de cuero, los cinturones artesanales, las prendas amplias, la gamuza y una paleta de tonos tierra, para mezclarlas con siluetas actuales, textiles sofisticados y accesorios de lujo.

Este estilo es cada vez más elegido por firmas de moda y celebridades siguiendo así el universo cowboy y ecuestre. Sin embargo, la versión gaucha que eligen Kelci Rose Bowers y Nicole Neumann incorpora referencias más vinculadas al campo argentino como el pantalón babucha de corte relajado que apostaron para armar sus looks de día.