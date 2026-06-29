Luciana Salazar sorprendió a su hija, Matilda, con un viaje al Mundial: la emotiva reacción de la niña

Luciana Salazar y su hija, Matilda, tienen una de las relaciones más unidas de los medios de comunicación y la farándula argentina. En todo momento, comparten match looks, viajes al exterior y sorpresas en sus días especiales. Durante las últimas semanas, las celebridades estuvieron 100% atentas a la Copa Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La niña de ocho años no fue la excepción, y Luciana mostró su felicidad en cada uno de los partidos. Es por eso que decidió hacerle una inesperada sorpresa, que generó las lágrimas y la ternura de todos sus seguidores.

Luciana Salazar, Matilda Salazar

La sorpresa de Luciana Salazar para llevar a Matilda al Mundial

La Copa Mundial 2026 genera expectativas y emoción en todas las celebridades, que no dudaron en buscarse un momento para poder ir a disfrutar de los mejores partidos y de seguir a la selección argentina en cada momento. Desde la comodidad de su sillón y las preparaciones con amigos hasta viajar a Estados Unidos para verlo en vivo y en directo, los famosos se visten con los colores albicelestes y exponen su emoción.

Matilda Salazar fue una de las niñas que demostró desde un primer momento que se encontraba compenetrada con todo lo que ocurría en el Mundial. Es por eso que su mamá, Luciana Salazar, decidió hacerle una gran sorpresa: llevarla de viaje para que vea un partido en vivo. En un viaje en auto, mostró que, supuestamente, llevaban solo al niñero hacia el Aeropuerto de Ezeiza. Entre dormida y contenta, la niña de ocho años lucía un conjunto de botas cowgirl con una remera dedicada a la Argentina. Sin embargo, cuando llegaron, Luciana le mostró los pasaportes y reveló que ellas también irían de viaje.

Entre lágrimas, Matilda no se creyó aquello, y su mamá le explicó que había preparado las valijas cuando ella estuvo con sus abuelos. "No te estoy mintiendo, Matu. Nos vamos", le dijo la modelo, mientras la niña explotaba en lágrimas, creyendo que era una broma. "¿Cómo te voy a hacer un chiste así? No voy a jugar con la ilusión. ¡Nos vamos!", expresaron al unísono, mientras Matilda se soltaba el cinturón y abrazaba a su mamá.

La emoción de Matilda Salazar al saber que viajaría a Estados Unidos

Al darse cuenta de que no era una broma, Matilda Salazar demostró su emoción en cada uno de los momentos en el aeropuerto. Luciana Salazar compartió los videos de cómo ella se enteró del viaje, y de cómo bailaba en los pasillos o en la sala VIP mientras esperaba para subirse al avión. Desde mostrarle tendencias de TikTok hasta subirse en su valija y andar por doquier, la emoción y felicidad de la niña de ocho años se transmitió a todos sus seguidores, quienes no tardaron en comentar al respecto, quedando enternecidos por la gran sorpresa que se llevó Matilda. Ya en el avión, la niña se preparó la cama para poder descansar antes de llegar a Miami, el lugar de la próxima ronda del Mundial 2026.

Luciana Salazar sorprendió a su hija, Matilda, y la convirtió en una de las celebridades que viajaron a Estados Unidos para ver el Mundial 2026 en vivo y en directo. La selección argentina ganó más hinchada, y los seguidores de la modelo la halagaron por el tierno viaje inesperado que le preparó a la niña de ocho años. Durante unos días, estarán en Miami, donde verán el partido contra Cabo Verde, y lucirán los colores albicelestes, en busca del pase a los octavos de final.

A.E