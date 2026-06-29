La nueva vida de Ricardo Darín a los 69 años: cambios en su trabajo por su nieto, austeridad y el camino de cuatro décadas con Florencia Bas

Ricardo Darín atraviesa una etapa en la que la familia ocupa un lugar central y sus proyectos profesionales se adaptan a nuevas prioridades. A los 69 años, el actor mantiene una agenda activa en el cine y el teatro, pero con un enfoque distinto que le permite disfrutar de momentos personales. Su vida cotidiana refleja un equilibrio entre trabajo y afectos, acompañado por Florencia Bas, con quien comparte cuatro décadas de matrimonio, y por la cercanía de sus hijos y su único nieto.

Cambios en su rutina y un amor de más de cuatro décadas: La vida de Ricardo Darín a sus 69 años

Ricardo Darín vive un momento de madurez en el que combina su trayectoria artística con la cercanía de sus seres queridos. Con una carrera consolidada y reconocida internacionalmente, decidió ajustar sus compromisos para disfrutar de su rol como abuelo y fortalecer la unión con su familia. La compañía de Florencia Bas y la continuidad de sus proyectos muestran cómo transita esta etapa con serenidad y equilibrio. Su recorrido actual refleja la importancia de mantener la autenticidad en cada decisión.

Ricardo Darín

El nacimiento de Dante, el único nieto del actor, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, lo llevó a reorganizar su agenda para pasar más tiempo en España. Según los medios de aquél país, el intérprete decidió programar una gira con la obra Escenas de la vida conyugal, una pieza que ya forma parte de su repertorio, con el objetivo de estar cerca de su familia. Esta decisión dejó en claro cómo busca priorizar los vínculos personales, sin dejar de lado su compromiso con el teatro y el cine.

La relación de Ricardo Darín y su nieto se convirtió en un motivo de alegría y también de introspección. En Barcelona, junto a Florencia Bas, vivió los primeros momentos del pequeño y destacó la emoción de ver a su hijo en el rol de padre. Para el artista, más allá de la llegada del bebé, lo más significativo fue observar el crecimiento del actor. Esa mirada íntima fue destacada por sus seguidores, donde dejó ver cómo valora la evolución de su familia.

Ricardo Darín y Florencia Bas

Su carrera continúa activa, con proyectos que lo mantienen vigente en la escena internacional. Además de la gira teatral, tiene previsto participar en la segunda temporada de El Eternauta, producción de Netflix que se rueda en Argentina. El vínculo con la empresaria es otro pilar fundamental. La pareja está próxima a cumplir cuarenta años de matrimonio, una relación que se consolidó con el tiempo y que acompaña cada etapa de la vida del artista. La estabilidad familiar se refleja en la manera en que el artista organiza su vida.

La vida de Ricardo Darín marcada por la austeridad y la sencillez

En una reciente entrevista con La Revuelta en España, Ricardo Darín mencionó que lleva una vida austera. Durante el programa, bromeó sobre las cifras que se le atribuyen como patrimonio, asegurando que gasta muy poco y que no presume de lo que consiguió. Esa actitud refuerza la imagen de un actor que, pese a su éxito internacional, mantiene un estilo de vida sencillo y sin ostentación. "Lo que yo gané es muchísimo, y lo tengo guardado. Gasto muy poco", destacó.

La residencia principal del artista está en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una casa de estilo clásico con interiores modernos. También dispone de un apartamento en Madrid y una propiedad en Punta del Este, Uruguay, donde pasa parte de sus vacaciones. Estos espacios reflejan su preferencia por lugares tranquilos y familiares, más que por lujos excesivos. Cabe destacar que su carrera profesional comenzó a muy temprana edad, influenciado por su padre, que tenía una compañía teatral.

Desde los dieciséis años, Ricardo Darín se dedicó de manera profesional a la actuación, construyendo una trayectoria que lo convirtió en referente del cine argentino y en una figura reconocida internacionalmente. Su filmografía incluye títulos destacados como El hijo de la novia, La odisea de los giles y Argentina, 1985, en los que también compartió trabajo con su hijo Chino. Desde que obtuvo la nacionalidad española en 2006 y la uruguaya en 2022, consolidó su presencia internacional sin perder la conexión con Argentina.

Ricardo Darín

La nueva etapa de Ricardo Darín a los 69 años está marcada por la familia, la sencillez y la continuidad de una carrera sólida. La llegada de su nieto Dante lo llevó a reorganizar su trabajo para estar cerca de él, mientras celebra cuatro décadas de matrimonio con Florencia Bas. Su vida austera y su compromiso con el teatro y el cine reflejan la esencia de un actor que, más allá de los reconocimientos, prioriza los vínculos personales y la autenticidad.

VDV