Furor por Luciana Lo Celso, la hermana de Giovani Lo Celso, por el increíble parecido con el jugador

La titularidad de Giovani Lo Celso en el último partido de la selección argentina despertó un gran interés entre los hinchas. El mediocampista disputó su primer encuentro como titular en una Copa del Mundo y tuvo una actuación destacada: abrió el marcador con un gol de tiro libre en la victoria por 3-1 frente a Jordania. Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre el futbolista de 30 años. Sin embargo, además de su desempeño dentro del campo de juego, hubo un detalle que llamó particularmente la atención de los usuarios: el sorprendente parecido físico que mantiene con su hermana, Luciana Lo Celso.

Giovanni Lo Celso: entre la exposición y el hermetismo de su familia

Al igual que muchas figuras de la Scaloneta, Giovani Lo Celso mantiene un perfil sumamente reservado y alejado de la exposición pública. Si bien suele compartir en sus redes sociales esporádicamente fotos con su esposa, Magui Alcacer y su hija Emilia, lo cierto es que de su núcleo familiar se sabe poco y nada. No obstante, según trascendió, la familia Lo Celso siempre fue muy unida. Cuando Giovani se fue a París para jugar en el Paris Saint-Germain F.C., varios de sus familiares se mudaron con él por un tiempo para acompañarlo y ayudarlo a adaptarse a esa nueva etapa.

Giovani Lo Celso | Instagram

En este marco, se supo que el futbolista viene de una familia compuesta por tres hermanos. Su hermano menor, Francesco, quien siguió sus pasos: se formó en las inferiores de Rosario Central y luego continuó su carrera en distintos equipos del país, siempre con el respaldo y los consejos de Giovani, con quien tiene una relación muy cercana. Por otro lado, sus dos hermanas mayores, Luciana y Agostina, llevan una vida discreta y alejada de la exposición pública y del ambiente deportivo, aunque ambas fueron un sostén importante para él desde sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Es en este contexto en el que el nombre de Luciana cobra mayor trascendencia por el increíble parecido físico entre ambos. A través de un posteo que se viralizó en Instagram, se lo puede ver al volante abrazado junto a ella con la Torre Eiffel de fondo. De inmediato, esto generó una sorpresiva reacción en los cibernautas quienes no tardaron en reaccionar al respecto: "La hermana de Lo Celso es más parecida a Lo Celso que el propio Giovani Lo Celso", "Teoría: la hermana de Lo Celso es Lo Celso", y "Recién enfocaron a la hermana de Lo Celso, que es más parecida a Lo Celso que Lo Celso".

Luciana y Giovanni Lo Celso | Redes Sociales

Luciana, la hermana de Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso mantiene su vida personal alejada de las redes sociales, pero en escasas oportunidades compartió con su más de 3,6 millones de seguidores postales familiares cargadas de simbolismo por la unión que mantiene con sus hermanos. Con Luciana en particular, además del cariño que los une, también los destaca una notable carga genética que se pone en manifiesto en sus increíbles parecidos físicos. Un detalle que, por supuesto, no pasó desapercibido por los fanáticos y los usuarios en la web.

Hermanos Lo Celso y sus respectivos hijos | Instagram Francesco Lo Celso

De la joven, sólo se sabe que es la segunda de cuatro hermanos, todos ellos hijos del matrimonio entre Sandra y Juan Lo Celso. Aunque no se sabe con exactitud la edad de la joven, si se pudo saber que tiene al menos un hijo, ya que una de las fotos la mostraba con una pronunciada pancita de embarazada, siendo acariciada por Giovani.

Luciana y Giovanni Lo Celso | Redes Sociales

La difusión de estas postales de los hermanos Agustina y Giovani Lo Celso en París generó una fuerte repercusión en las plataformas de interacción social, donde muchos usuarios comenzaron a cuestionar su autenticidad. Mientras algunos intentaban determinar si las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial, otros incluso las compararon con Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, lo que amplificó aún más el debate y las reacciones en línea.