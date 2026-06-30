Qué es de la vida de Luciana Lo Celso, la hermana de Giovani Lo Celso: dedicada a la educación y viral por el parecido con su hermano

Giovani Lo Celso se llevó la atención de los fanáticos en las redes sociales y medios de comunicación, al estar pasando por uno de sus mejores momentos. En sus 30 años, y como mediocampista ofensivo en el Real Betis Balompié de España y en la selección argentina, el talentoso zurdo clasificó a la Champions League con su club y brilla en la Copa Mundial 2026, de Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de su fama en el deporte, y de su perfil público donde celebra con sus más de tres millones de seguidores sus logros, mantiene resguardada su intimidad y la de su familia. En algunas postales, comparte la unión que tiene con ellos, pero les permite tener una vida lejos de las cámaras. Sin embargo, una de sus hermanas mayores, Luciana Lo Celso, se viralizó por su gran parecido con su hermano y generó curiosidad sobre su vida privada.

La familia de Giovani Lo Celso

La familia de Giovani Lo Celso: tres hermanos que lo acompañaron en sus primeros pasos

La carrera profesional de Giovani Lo Celso y su familia no pueden ser separadas. Desde sus cuatro años, el zurdo demostró un talento nato en la escuela de fútbol del Colegio San José, en su Rosario natal . Su juego lo llevó a transitar un camino formativo en el fútbol infantil de la región, antes de convertirse en una de las grandes joyas de Rosario Central . Su estreno en la Primera División de Argentina se produjo el 19 de julio de 2015, a los 19 años de edad; y en 2019, dio un salto inmediato a la elite de Europa, repartiendo sus temporadas entre las mejores ligas del mundo, como París Saint-Germain, Real Betis, Tottenham Hotspur y Villarreal CF y convirtiéndose en una pieza fija de la Selección Argentina.

Sin embargo, nada de todo esto hubiera sido posible sin la compañía y el apoyo de su familia. El joven se crió en una familia de seis, junto a sus padres, Juan y Sandra , y sus tres hermanos: Francesco , Luciana y Agostina . Juntos formaron el núcleo que apuntaló los primeros pasos del mediocampista, y que lo llegaron a acompañar por unos años en su vida en el exterior. Sin embargo, con el paso del tiempo, y la llegada de la pareja de Giovani, cada uno de sus hermanos siguió su vida en la Argentina. Luciana es de las mayores de los cuatro, y la que más se robó la atención de las redes sociales, a pesar de su bajo perfil.

Los hermanos de Giovani Lo Celso

¿Quién es Luciana Lo Celso, la hermana mayor de Giovani Lo Celso?

Luciana Lo Celso es una de las hermanas mayores de Giovani Lo Celso, y una de las que lo acompañó cuando se fue a París para jugar en el Paris Saint-Germain F.C. Como Agostina, y en diferencia de Giovani y Francesco, mantiene el hermetismo sobre su vida y se resguarda en la intimidad que tanto protegen los jugadores sobre su familia. Tiene 36 años, y un bajísimo perfil mediático, lejano del mundo de los medios de comunicación.

En su cuenta de Instagram, Luciana tiene una comunidad de más de tres mil seguidores, entre los que aparecen sus amigos y seres más cercanos. A pesar de mantenerse lejana a la mirada pública, no duda en aparecer en posteos junto a su hermano menor, sobre todo cuando él celebra logros personales, de su familia y viajes al exterior de todo el clan. Es así como se volvió viral en redes sociales, cuando varios usuarios destacaron el parecido que ambos tienen, y los comentarios crecieron en la temporada del Mundial 2026, evento que ella no dudó en ir. "La hermana de Lo Celso es más parecida a Lo Celso que el propio Giovani Lo Celso", "Teoría: la hermana de Lo Celso es Lo Celso", y "Recién enfocaron a la hermana de Lo Celso, que es más parecida a Lo Celso que Lo Celso" fueron algunas de las frases de los cibernautas respecto a la mujer.

Luciana Lo Celso, Giovani Lo Celso

Según encontraron algunos usuarios en las redes sociales que ella maneja, Luciana se dedica a la educación, habiéndose formado en el Complejo Educativo de Alberdi. La joven mantiene su vida en su Rosario natal, donde es madre y se casó hace unos pocos años. En un principio, permitía que se etiquetara su perfil, pero Lo Celso respetó la decisión de hermetismo, y ahora solo aparece en postales con sus otros tres hermanos, a quienes no duda en mostrar lo orgullosa que se encuentra por sus logros. A pesar de su nueva "fama" por el parecido con Giovani, Luciana sigue manteniendo su bajo perfil, permitiendo que el mediocampista se robe las miradas de todos en el Mundial 2026.

Los hermanos de Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso es una de las estrellas que brilla en la selección argentina, y que está en la búsqueda de una nueva consagración de gloria para el país. Acompañado de su pareja, su hija y toda su familia bajo perfil, el mediocampista brilla con su talento, mientras destaca el apoyo que recibe de sus seguidores y seres queridos.

A.E