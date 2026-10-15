Entramos al estudio de Benjamín Vicuña: piezas de diseño, tapiz XL y un sillón giratorio

Benjamín Vicuña también deja ver su gusto por el diseño y la decoración a través de los espacios que comparte en sus redes sociales. En una de sus recientes publicaciones, el actor mostró un rincón de su estudio, donde los muebles contemporáneos conviven con piezas artísticas y objetos personales que le dan identidad al ambiente.

Benjamín Vicuña ha dejado ver diferentes lugares de su casa

La composición combina materiales nobles, colores intensos y elementos decorativos. Un escritorio de diseño, un tapiz de gran tamaño y un sillón giratorio se destacan en este sector, que se aleja de la imagen tradicional de una oficina para proponer un espacio de trabajo con una impronta propia.

Un escritorio de diseño con materiales nobles: así es el estudio de Benjamín Vicuña

El escritorio es una de las piezas centrales del ambiente de Benjamín Vicuña. Su estructura metálica negra contrasta con la superficie de madera en un tono cálido, mientras que los bordes redondeados suavizan las líneas del mueble. La combinación de materiales le aporta una estética contemporánea, con un equilibrio entre la sobriedad del metal y la calidez de la madera.

Así es el estudio Benjamín Vicuña

Sobre la mesa, la computadora de escritorio comparte espacio con libros, cuadernos, fotografías enmarcadas y pequeños objetos decorativos. Estos elementos acompañan la actividad cotidiana y suman una dimensión personal al rincón, en el que los materiales y el mobiliario conviven con recuerdos y detalles de uso diario.

El tapiz XL de Benjamín Vicuña que se roba todas las miradas

Uno de los elementos más llamativos del estudio de Benjamín Vicuña es el gran tapiz que ocupa la pared detrás del escritorio. Sobre un fondo rojo intenso, se despliega una composición de motivos florales y ornamentales en tonos verdes, azules, blancos, amarillos y fucsias. El marco negro delimita la pieza y refuerza su presencia visual dentro del ambiente.

Benjamín Vicuña

El colorido del tapiz contrasta con las líneas depuradas del escritorio y aporta una impronta artística y ecléctica. A su alrededor, una lámpara de pie de estructura dorada suma un detalle elegante, mientras que un jarrón transparente con flores blancas introduce un acento natural. En otro sector se observa un cuadro enmarcado de estética pop, que acompaña la combinación de estilos sin restarle protagonismo al gran textil.

El sillón giratorio que suma diseño y comodidad al estudio de Benjamín Vicuña

El sillón es otra de las piezas que se destacan en el rincón de trabajo de Benjamín Vicuña. Tapizado en un tono terracota o marrón anaranjado, tiene un respaldo envolvente, apoyabrazos integrados y costuras acolchadas que le dan volumen. La base giratoria de metal negro, con patas abiertas, completa un diseño de presencia escultórica que combina con el resto del mobiliario.

Benjamín Vicuña

Así, el rincón de trabajo de Benjamín Vicuña reúne piezas de diseño, arte y objetos personales en una composición que combina referencias clásicas y contemporáneas. El resultado es un ambiente con carácter propio, donde el mobiliario funcional convive con detalles decorativos que aportan color y personalidad.