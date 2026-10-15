Tras ser vinculada con Emanuel Ortega, se supo que Mariana Marx habría estado con Benjamín Vicuña y con Ciro Martínez

El mundo del espectáculo se encuentra completamente movilizado tras la reciente y escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Lo que inicialmente parecía una ruptura conflictiva común, rápidamente se transformó en el tema más reciente de debate público debido a la constante aparición de supuestas terceras en discordia. El interés de la audiencia y de la prensa del corazón se disparó exponencialmente cuando el foco mediático se centró sobre una de las señaladas como involucrada. Lejos de calmar las aguas, la irrupción mediática de Mariana Marx terminó dinamitando la calma de la escena artística, ya que su historial sentimental provocó que se unieran más personajes de altísimo perfil a la polémica.

Mariana Marx, Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi estalló de manera sorpresiva cuando la modelo confirmó el final de la relación tras seis años de amor y apenas 27 días de haber celebrado su casamiento civil . Aunque el comunicado oficial apelaba al misterio y mencionaba acuerdos no negociables, los periodistas de espectáculos rápidamente revelaron que el matrimonio arrastraba una fuerte crisis de pareja previa a la boda. El detonante definitivo ocurrió meses atrás en el estudio de grabación del músico, un espacio que se convirtió en el epicentro del escándalo mediático. La conductora habría descubierto chats y un audio que derivaron en un tenso e inesperado encuentro presencial en dicho establecimiento.

En este complejo escenario, el público y los programas de televisión comenzaron a preguntarse quiénes son las supuestas terceras involucradas en la ruptura. Los focos principales apuntaron directamente hacia dos nombres: Josefina Lynch y, con mayor intensidad, la escritora Mariana Marx. Ésta última , quien es íntima amiga de la exesposa del cantante, Ana Paula Dutil, justificó su presencia en el lugar argumentando que se encontraba coordinando la producción de un audiolibro profesional .

A pesar de sus reiteradas desmentidas públicas asegurando que todo se trataba de un malentendido laboral, los rumores de infidelidad no tardaron en expandirse. Más allá de este episodio puntual, la atención de la prensa viró rápidamente hacia el pasado de la autora, ya que Mariana parecería tener más historia sentimental oculta con diferentes personajes de alto perfil de la escena artística de la región.

Mariana Marx, Emanuel Ortega y Julieta Prandi

¿Romances anteriores mediáticos? Lo que se dice de Mariana Marx

El pasado sentimental de Mariana Marx se convirtió en el eje central del debate televisivo y radial, sumando nuevos e impactantes capítulos a la polémica. En el programa radial El Observador, Marina Calabró y Adrián Pallares hablaron abiertamente y sin filtros sobre esto, sacando a la luz romances ocultos con máximas figuras del espectáculo. La mesa de debate se encendió al analizar cómo esta mujer, que hasta hace poco mantenía un perfil sumamente bajo, logró cautivar a hombres tan codiciados y famosos de la escena local, transformándose de la noche a la mañana en el personaje más buscado por la prensa del corazón.

"Mariana habría tenido un affair con Benjamín Vicuña. Donde das la vuelta, lo encontrás a él. Al parecer fue muy corto”, decretó Adrián Pallares. Inmediatamente después, el periodista redobló la apuesta y sumó otro nombre rutilante de la música nacional. "Dicen que salió con Ciro, de Ciro y los Persas. Para mí con esta Mariana, hay un nuevo ‘monstruo’”, sumó. Por su parte, aportando una mirada afilada sobre el perfil de la involucrada, Marina Calabró concluyó: "Me dicen que Mariana Marx es una mujer millonaria, muy cholula y soltera que... tu me entiendes”.

De esta manera, el escándalo que comenzó como una supuesta infidelidad matrimonial terminó destapando un entramado de romances ocultos con grandes estrellas. El nombre de la escritora resuena con fuerza, consolidándola como el centro de un torbellino mediático incontrolable.

A.E