El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña para su hijo Benicio en su cumpleaños número 12: “Llenaste la casa de luz”

Benjamín Vicuña celebró este lunes 12 de octubre el cumpleaños número 12 de su hijo Benicio Vicuña, fruto de su relación con Pampita Ardohain, y eligió sus redes sociales para dedicarle un mensaje especial. El actor chileno acompañó sus palabras con una selección de fotografías familiares que recorren distintos momentos de la infancia del niño.

La publicación estuvo marcada por el cariño del intérprete hacia su hijo, a quien describió a partir de sus cualidades y del lugar que ocupa dentro de la familia. Entre los recuerdos compartidos, Vicuña también hizo referencia al momento en que Benicio llegó a su vida, con una frase que adquiere especial relevancia al considerar la historia familiar.

El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña a Benicio por sus 12 años

La ternura, la nobleza y la valentía de Benicio fueron algunas de las cualidades que Benjamín Vicuña eligió destacar en su mensaje. El actor también se detuvo en la sensibilidad de su hijo y en el cariño que demuestra hacia las personas que forman parte de su entorno. Uno de los pasajes más significativos de la dedicatoria estuvo relacionado con su nacimiento. “Viniste tras un largo invierno y llenaste la casa de luz”, escribió el intérprete, al recordar la llegada de Benicio y el lugar que comenzó a ocupar dentro de su familia.

Benjamín Vicuña compartió una fotografía abrazado a su hijo Benicio para celebrar sus 12 años.

En otro tramo de la publicación, el intérprete hizo referencia a las experiencias que su hijo atravesó durante sus primeros doce años. Mencionó leones y tiburones para hablar de sus aventuras, antes de detenerse en lo que Benicio fue descubriendo sobre la vida a medida que crecía. También puso especial atención en el vínculo del niño con sus hermanos. Lo describió como dulce y protector, y agradeció el cariño que demuestra hacia los integrantes de su familia.

Al referirse a su relación como padre e hijo, el actor destacó la sensibilidad y la atención de Benicio. “Gracias por elegirnos”, expresó hacia el final de la publicación, antes de agradecer los años compartidos y desearle un feliz cumpleaños.

Las fotografías que Benjamín Vicuña compartió por el cumpleaños de Benicio

Además de la dedicatoria, Benjamín Vicuña publicó una selección de imágenes que muestran distintas etapas de la infancia de Benicio. Entre ellas aparece una fotografía de ambos frente al mar, con el niño en brazos de su padre y un paisaje montañoso de fondo. La publicación también incluyó una imagen de su hijo al aire libre, vestido con un buzo rojo y acompañado por un pequeño animal. En otra de las postales aparece cuando era más chico, recostado sobre un perro de gran tamaño en un jardín.

El actor eligió fotografías de diferentes momentos de la infancia de Benicio (Instagram)

Entre los recuerdos elegidos por Vicuña también se encuentra una fotografía en la que los dos aparecen juntos, cuando su hijo era más pequeño. La imagen completa una selección centrada en los recuerdos que compartieron a lo largo de estos doce años.

La historia familiar detrás de las palabras de Benjamín Vicuña a Benicio

La referencia al largo invierno que precedió al nacimiento de Benicio tiene un antecedente relevante en la historia familiar de Benjamín Vicuña y Pampita. El niño nació el 12 de octubre de 2014, dos años después de la muerte de Blanca, la hija mayor de la expareja. Blanca falleció en septiembre de 2012. Desde entonces, sus padres la tuvieron presente públicamente en distintas oportunidades, tanto en fechas especiales como a través de publicaciones dedicadas a su memoria.

El nacimiento de Benicio también estuvo presente en dedicatorias anteriores de Vicuña. En 2018, cuando el niño cumplió cuatro años, el actor compartió un mensaje en el que hizo referencia al momento que vivía la familia cuando llegó su hijo. Años después, en el cumpleaños número ocho, volvió a utilizar imágenes relacionadas con una tormenta y un arcoíris para describir su nacimiento.

Benjamín Vicuña recuperó recuerdos familiares para acompañar su mensaje de cumpleaños.

Esos antecedentes permiten comprender por qué la referencia a un largo invierno puede tener un significado particular dentro de la historia familiar. En esta ocasión, Benjamín Vicuña eligió recordar la llegada de Benicio y destacar la persona en la que se está convirtiendo. La dedicatoria reunió el reconocimiento a sus cualidades con el agradecimiento por los doce años compartidos.