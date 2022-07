Escándalo en La Peña de Morfi: le quitaron el apellido de Jesica Cirio de las promociones

"La Peña de Morfi" es uno de los tantos legados que dejó Gerardo Rozín en la televisión argentina y Jesica Cirio era su compañera de conducción en el programa que combina talento musical y buena comida. Pero en esta oportunidad, un detalle en la nueva promoción del mismo, llamó la atención.

Cuando volvía "La Peña de Morfi" a la pantalla de Telefe, se anunciaba el regreso con la conducción de "Jey Mammón junto a Jesica Cirio". Sin embargo, a tres meses del reestreno, se promociona con la conducción de "Jey Mammón junto a Jesica", por lo que la ausencia del apellido de la modelo sorprendió a muchos.

Jesica Cirio.

En "Socios del Espectáculo" revelaron que alguien habría pedido que se retire el apellido de la artista, sobre todo teniendo en cuenta que había tenido más protagonismo y repercusión que su compañero de conducción, ya que es la que más experiencia tiene en el funcionamiento del programa. Pero esto haría que a Jey se lo vea desdibujado y eso fue blanco para las críticas.

Según trasendió, en primera instancia a Jesica no le habría molestado que la anuncien sin su apellido, hasta que una colega muy reconocida la hizo caer en cuenta de que eso significaba que le estaban "bajando el precio", lo que no sería una buena actitud con una figura que tiene más de 20 años de trayectoria en el medio.

Jesica Cirio y Jey Mammón.

La palabra de Jesica Cirio

Como era de esperarse, la conductora se hizo eco de lo que se estaba contando en "Socios del Espectáculo" y rompió el silencio. Jesica Cirio se comunicó directamente con Mariana Brey y le manifestó: "La Peña es como mi casa y Telefe ni te digo. Jey Mammón se sumó con mucho amor y respeto, de verdad lo digo. Él es muy dulce conmigo y todo el equipo lo es".

Para ponerle punto final a los rumores sobre su mala relación con Jey Mammón, la artista dejó en claro: "Me gusta más sólo Jesica". De esa forma aclaró que sinceramente no le molesta que en la promoción no figure su apellido.