Escándalos familiares y estafas: Los motivos del cierre del atelier de Jorge Ibáñez

En 2014, Jorge Ibáñez murió después de ser víctima de una muerte súbita. Ahora se conoció que existen diferentes conflictos familiares que derivaron en el cierre definitivo del atelier del diseñador en el barrio de Recoleta en Buenos Aires. Según contó Flor de la V, Mabel Ibéñez se habría peleado con su hija, Alejandra por frecuentar a dos personas acusadas de estafa.

Flor de la V, panelista de "A la tarde", era una de las mejores amigas del diseñador, se animó dar detalles de las internas de la familia Ibañez. "La cerraron para siempre porque la hija, Alejandra Ibañez, habría echado a Mabel a patadas con sus nietos gritándole de todo, insultándola", fue una de las primeras declaraciones llamativas que dio la actriz. Y aclaró: "Conociendo a la familia Ibañez, me cuesta creerlo... Él era extremadamente familiero"

Además, agregó: "Eran dos padres que cuidaban a sus hijos", indicó. Y sobre la hermana del diseñador señaló: "Alejandra es médica cardióloga, vive en Colombia con su marido y sus tres hijos".

Escándalos familiares y estafas: Los motivos del cierre de la maison de Jorge Ibáñez

Flor de la V dispuesta a chequear la información contó: "Cuando me dicen esto me sorprende porque no lo creía. Le escribo a la hermana y a los sobrinos de Jorge y me niegan completamente la historia". Y agrega: "Ellos viajaban todos los años dos veces por año a instalarse en Colombia, pero luego de la muerte de Jorge hubo un enfrentamiento".

"Esta tremenda historia familiar, me produce una profunda tristeza. Jorge no quisiera nunca esta situación de su madre separada de su hija", expresó la panelista.

Decida a contar la verdad, Flor de la V sumó información sobre el entorno oscuro que rodea a Mabel Ibañez que despertó el malestar de su hija y nietos. "La primera persona que se cuestiona es a Alfredo Lema de Pedro que es la "Tía Sarita" -apodo que le había puesto Jorge en 1997- y Alejandra Gonzalez, que trabajaba para Carina Videla y hacía el protocolo y ceremonial para los desfiles", señaló.

En medio del relato, la panelista aseguró sobre Jorge Ibáñez: "era una persona que se alejaba en lugar de pelearse, se distanciaba. Según dicen amigos íntimos habría habido una estafa. De la noche a la mañana desaparece. Nunca más apareció. Cuando muere Jorge, viene gente de todos lados, y reaparece Tía Sara".

También se animó a dar un perfil del supuesto estafador. "Es una persona agradable, es comprador, es un encantador de serpientes. Me acuerdo que en esta primera etapa, tras la muerte de Jorge, yo estaba dolida... Estuve mal como Mabel. Y obviamente como en todas las pérdidas, tenés que continuar con tu vida. Mis hijos tenían dos años y medio. Durante este transcurso de tiempo desde la muerte de Jorge a la del padre, se fueron acercando estas personas. Y fue cambiando la personalidad de Mabel. La enfrentaron conmigo que era como una hija para ella. La enfrentaron conmigo que llegamos a ser familia. ¡Cómo le habrán envenenado la muerte y la sangre!".

"Este abogado había estafado a Jorge, al no contárselo a nadie, cuando reaparece, los padres le abren los brazos porque no sabían nada", repite. "La madre y el padre mataban por Jorge. Si hubieran sabido que alguien le hizo daño... Jorge se lo guardó, no le daba tanta importancia al dinero".

"Estas personas fueron pacientes y quizás habrán entramado esta cosa de contener y al verla sola. Esta persona fue cada vez metiéndose en cada paso y en cada cuestión. Los Ibañez tenían muchas propiedades. El padre era una persona extremadamente ordenada con los papeles... Pero Mabel terminó enfrentada con su hija por dinero", sotuvo. Y enumeró: "No se sabe qué paso con la camioneta de Jorge. Había remate de vestidos, algo impensado".

Cerca del final, Flor de la V tiró un bombazo: "Se habla de que esta persona se habría casado con Mabel. Tía Sarita se habría casado con Mabel. A mí me llegó ese rumor. Pero los nietos lo negaron. Se fueron metiendo en su vida y hoy le manejan todo".