Gran Hermano ha tenido múltiples ediciones en nuestro país y, a lo largo de los años, han pasado diversos participantes que dejaron momentos inolvidables para la televisión argentina. La actual edición tiene algunos de los personajes más peculiares y en los últimos días se conoció una situación más que extraordinario.

Horas atrás se hizo viral un video en el que una participante del reality show se escapó de la casa. Fue a raíz de las múltiples peleas y la imposibilidad de soportar el encierro que tomó la decisión de dejar la casa más famosa sin avisar a la producción.

Hablamos de Azul Carrizo, la participante que formó parte de Gran Hermano 2016. Luego de haberse escapado de la casa, la joven tuvo que volver al reality show y allí explicar qué había pasado y cómo se las arregló para llegar a la casa de su hermano en el medio de la noche.

Cómo fue el escape de Gran Hermano

Esta situación se presenta como un hecho verdaderamente insólito. Tan así fue que esta anécdota se ha revivido en los últimos días y se volvió viral en las redes sociales, a pesar de pertenecer a una edición pasada.

Por su parte Gabi di Tocco, semifinalista de aquel Gran Hermano, recordó el momento en sus redes sociales: "Jamás me voy a olvidar que me llamaron al confesionario para decirme CHE azul se escapo no la vemos por ninguna cámara, a búsquenla SIN DECIR Q ESTA DESAPARECIDA jajsjsjsjjdsjdjsjdjje yo me fui a buscarla a la pileta pensando q se había ahogado porque no sabía nadar (real)".