Gran Hermano se encuentra en su auge y después de la pelea de Catalina Gorostidi y Furia Scaglione que dejaron muchas incógnitas dentro de la casa, mucho más cuando la eliminada del mano a mano fue la pediatra.

Coti Romero

Hace algunos días se reveló que habría un nuevo 'Golden Ticket', pero no se sabía quién ingresaría a la casa. La elegida para entrar como jugadora fue Coti Romero, esto dejó atónitos a todos los hermanitos. La correntina se mostró muy emocionada antes de entrar a la casa y explicó que hace cinco días que no duerme por pensar estrategias.

Así fue la reacción de los participantes al ingreso de Coti Romero a Gran Hermano

Los participantes tuvieron caras de sorpresas todos con el ingreso de la correntina, pero más cuando ella confirmó que entraba con el "Golden Ticket" por la renuncia de Agostina Spinelli. El grupo de los "Bros" la recibió y se mostraron emocionados con la nueva incorporación.

La expectativa estaba en que pensaba Furia Scaglione y la doble de riesgo estuvo mirando todo desde afuera. "Bienvenidos a Gran Hermano", gritó Coti Romero al ingresar a la casa más famosa del país. "No me mira a los ojos y no me saludó", dijo Juliana a Emma Vich. "Hubieran traído a alguien más piola, para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada", siguió la hermanita sobre la correntina.

AF.