Furia Scaglione es una de las participantes más polémicas de Gran Hermano y sus participaciones dentro de la casa dejan que hablar.

Desde la última gala de eliminación, la hermanita está en el centro de la escena y varios seguidores del ciclo insisten en que las decisiones de la producción están "acomodadas" y que benefician a la jugadora.

Por este motivo, desde la cuenta de X @brokenfaggxt mostraron en un "hilo" las situaciones que desde Telefe eligieron no mostrar en los ciclos de El Debate de Gran Hermano.

Las escenas no vistas de Furia Scaglione en Gran Hermano

La usuaria de X eligió algunas situaciones en las que Furia Scaglione se muestra de manera agresiva o hace comentarios polémicos de otros compañeros.

"Furia amenazando a Cata" es una de las primeras situaciones que describió la seguidora del ciclo. "Yo quiero que mi hermana Coy me traiga un arm4 así le pego un tir0 bien en la pierna", fue la frase de Juliana para su compañera.

"Furia siendo misógina" es otra de las escenas que aparecen. "Que vaya a comerse al plantel de San Lorenzo asi se deja de joder, por favor, si queda alguno libre porque no sabemos si están casados...", dijo la jugadora haciendo referencia a Catalina.

Otra de las más resonantes escenas es cuando se da a entender que Emma Vich recibió información de la producción y se lo comenta a Furia Scaglione. "Me dijo, tranqui para el programa ya no sirve. No da que un grupo grande esté contra dos personas'', fue la frase del cordobés.