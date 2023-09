El esperado programa de Marcelo Tinelli, el Bailando 2023, finalmente debutó en la pantalla de América TV y su primera polémica no tardó en llegar. Al parecer, Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022, no solo estaba programado para bailar en el certamen, sino también para formar parte del streaming del ciclo.

Anoche, el exhermanito debía participar del streaming junto a “la Tía Sebi”, Coty Romero, Cris Vanadia, Cami Hess y Mariano de la Canal. Sin embargo, no estuvo presente, ya que debía prepararse para debutar en la pista.

Tomás Holder junto a su bailarina.

A pesar de esto, Holder no apareció en el certamen, y cuando fue abordado por un móvil de Desayuno Americano compartió su malestar: “No se dio”. Su bailarina también aprovechó para comentar que así tendrán más horas de ensayo: “Nunca se deja de practicar, este ritmo y el que sigue”.

Tomás Holder siguió mostrando su decepción al aire: “Una más entraba me parece”, y agregó molesto: “No sé que pasó, estoy desconcertado. Nos vamos un poco tristes”. Por último, ambos comentaron que no los nombraron entre los próximos bailarines, por lo tanto, no saben cuando será su debut.

¿Qué dijo el estudio de Desayuno Americano sobre Tomás Holder?

"Holder mi vida, un día más. Además, no sos Julio Boca", comenzaron en el estudio del ciclo. Sin embargo, uno de los panelistas salió en su defensa y trató de explicar el enojo del exhermanito: "No pudo estar en el stream ni en la apertura, se perdió la apertura por completo Holder".

"Bueno, pero le falta carrera a Holder, dale Holder 15 minutos tenés de carrera, dale, déjate de hinchar", continuó otra de las panelistas de Pamela David. Por último, para cerrar el tema, la conductora de Desayuno Americano habló del éxito que fue el debut del Bailando 2023: "Ayer se vio que la televisión está más viva que nunca".

J.C.C