Damián Betular y el conmovedor relato por la muerte de su mejor amigo

Damián Betular es una de las figuras de Masterchef Celebrity 2 que logró ganar el corazón de los seguidores.

Su historia personal también es motivo de curiosidad por sus fans que siguen de cerca cada una de sus anécdotas. Pero esta vez, el pastelero abrió su corazón y reveló una dolorosa parte de su vida.

En una entrevista con Matías Martin en Urbana Play, Damián Betular contó cómo atravesó el duelo por la muerte de su amigo, Federico Ferrari. "Con Federico éramos como hermanos, teníamos esa convivencia de estar juntos durante 14 horas. También, hacíamos viajes. Él trabajaba del lado del Palacio Duhau y yo de la torre de Posadas", contó sobre su colega.

"Un día, estaba en una reunión y me llaman ‘¿podés venir un minuto?’. Ahí fue cuando me dijeron que había muerto en un accidente de tránsito. Mi reacción fue ‘no puede ser’. Era un tipo maratonista con dos hijos hermosos", reveló el jurado de Masterchef Celebrity 2.

Luego, Damián Betular reflexionó sobre esta pérdida y el aprendizaje interno que le dejó esta partida. "Me demostró aún más que todos los días yo me tengo que levantar y tratar de pasarla lo mejor posible. Tratar de ser feliz y si es posible hacer feliz al otro en ese mismo día. Decirlo es fácil, implementarlo muchas veces me es difícil. Pero todos los días trato y lucho por eso", cerró.

El día que Germán Martitegui rechazó a Damián Betular

A pesar de que son buenos colegas, Damián Betular recordó el momento en el que le pidió trabajo a Germán Martitegui.

Antes de ser un prestigioso cocinero y trabajar como Chef Pastelero en el Palacio Duhau Park Hyatt Hotel de Buenos Aires, Betular fue rechazado por quién es hoy uno de sus entrañables colegas.

“Le quiero demostrar a Germán. Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó”, contó tiempo atrás en el programa.

“Por algo habrá sido”, le respondió el jurado y él siguió: “Lo peor es que no se acuerda, entonces le quiero demostrar lo que se perdió"