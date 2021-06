La China Suárez y Benjamín Vicuña, igualitos: éstas son las zapatillas que usaron para el cumple de Beltrán

La China Suárez y Benjamín Vicuña fueron invitados a la casa de Pampita para el cumpleaños de Beltrán.

La pareja asistió junto a Rufina y Magnolia y llevaron al pequeño de 9 años una bicicleta. Relajados y en su mejor momento, los actores eligieron un look súper casual para este encuentro familiar en el que ambos coincidieron en un detalle: las zapatillas.

Tal como se puede ver en las imágenes que circularon en las redes sociales, la China Suárez y Benjamín Vicuña eligieron unas zapatillas Nike bordó, estilo urbano modelo para hombres.

No es la primera vez que la actriz de 29 años luce este modelo y, tiempo atrás, la China subiò a sus redes un look similar en el que los seguidores estallaron por estas zapatillas tan cancheras. "Si no encuentran las zapatillas en la página es porque son de hombre busquen ahí".

Esas fueron las zapatillas cool que eligió la China para el cumple de Beltrán.

La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita, juntos otra vez

Después del encuentro por el homenaje a Blanca Vicuña, la China Suárez, Pampita y Benjamín Vicuña se reunieron en la casa de la modelo para celebrar el día de Beltrán.

Según informó el portal Ciudad.com, el festejo se realizó en la casa que Pampita comparte con Roberto García Moritán. La reunión se realizó cerca de las 17 y fueron sólo algunos miembros de la familia.

La China Suárez mostró cómo se preparó para el cumple de Beltrán.

Previo al encuentro, los asistentes se realizaron un hisopado y así lo mostró en redes la China Suárez, quien también compartió el look que eligió para Rufina y Magnolia quienes usaron unas jumper escosesa con camisa y medias blancas.

Las hijas de la China Suárez, Rufina y Magnolia, igualitas en el cumple de Beltrán.

