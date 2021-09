Esteban Lamothe confirmó que no se separó de Katia Szechtman

Ayer la noticia exploto e indicaba que Esteban Lamothe se distanció de Katia Szechtman tras cuatro años de amor, en medio de rumores con Ángela Leiva con quien comparte la nueva ficción de eltrece. Pero a última hora el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con él quien desmintió la noticia y brindó detalles.

Según declaraciones que le hizo el actor al periodista de Radio Mitre en una conversación fuera del aire, Lamothe le aseguró que no se separó de Katia y le dijo: "Estamos viviendo en casas separadas nada mas". A lo que Etchegoyen aclaró en su tweet que no están conviviendo pero siguen juntos.

Mira el tweet que confirma todo...

Chiques, @estebanlamothe no se separó de su novia Katia. Acabo de hablar con él. Me dijo que están viviendo en casas separadas nada más. No están conviviendo pero siguen juntos ❤️