Esteban Lamothe estalló contra los medios que aseguraron que está atravesando un cuadro de depresión: "Que Dios les perdone"

En medio de una ola mediatica de noticias en torno a la salida de varias figuras, como es el caso de Karina La Princesita, que están pasando momentos complicados con su salud. En ese contexto, Esteban Lamothe se vio involucrado en un fuerte rumor que decía que el actor estaba sufriendo un cuadro similar al de la depresión. La figura argentina no suele hablar de su vida privada, sin embargo, decidió salir a desmentir la información que comenzó a rodearlo.

Esteban Lamothe utilizó su Twitter para llevarle tranquilidad a sus seguidores y aclarar que no está pasando por un mal momento de salud. "Lamento tener que aclarar boludeces. Salió en algunos medios que estoy “depre” y la gente que me quiere se preocupa. Nada de eso es verdad. Estoy bien, trabajando mucho y viviendo mi vida que ya es un muchísimo. Gracias por preocuparse", escribió el actor.

El primer tweet del actor.

Sin embargo, el tweet que compartió el actor no frenó los mensajes de cariño y apoyo de sus fanáticos, que seguían creyendo que Esteban estaba pasando por un mal momento. Para responderles a estas personas, Lamothe expresó: "Gracias a Todo el ejército de “gente espiritual” que me da “consejos” y “técnicas” para salir de una “depre” que no tengo. Cuánta espiritualidad tirada a la basura, que Dios les perdone".

El último mensaje de Esteban en Twitter.

Más allá del caso personal que enfrentó Esteban Lamothe, personalidades como Karina, María Julia Oliván, Gladys la Bomba tucumana o incluso Alejandro Sanz compartieron sus vivencias con la depresión, así como también, aclararon que buscaron ayuda para salir adelante y superar la situación.

Esteban Lamothe compartió las actividades que realiza con su hijo

Esteban Lamothe participó en “Corta por Lozano y asistió con su hijo Luis, fruto de su relación con la actriz Julieta Zylberberg. Al verlos juntos, Georgina Barabarossa, quien reemplazaba a Vero Lozano en la conducción del ciclo, le consultó al pequeño que actividades le gustaba hacer con su papá.

Muy tímidamente, el niño respondió: “Jugar al básquet, a la pelota, ir a la plaza…”. Después el actor decidió ampliar más sobre los pasatiempos que comparte con Luis: “A mí me gusta llevarlo los sábados a la mañana a las competencias de básquet. Eso me encanta. Es un momento único”. Por último, sumó: “Me recuerda también a mi papá. Yo jugaba al tenis. Me gusta poder compartir el deporte con él”.