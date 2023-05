Karina La Princesita compartió un video antes de irse a dormir luego del show que brindó en Chaco, más precisamente en Sáenz Peña y ahí confesó que antes del show tuvo uno o varios ataques de ansiedad muy fuertes.

Aunque muchos empatizaron con la difícil situación que atraviesa Karina, desde el Twitter de "LAM" compartieron el video y comentaron "¿Qué le pasa?" arrobándola. Como era de esperarse, la cantante tomó la posta y les respondió fiel a su estilo, sin pelos en la lengua.

"¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo 'QUÉ LE PASA', falta de atención,se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental", sentenció con firmeza Karina.

De esa forma, La Princesita volvió a hacer hincapié en la importancia de tomar conciencia sobre la salud mental. Tal como dijo en el video que compartió en su Instagram: ocuparse de eso.

El tweet de Karina.

Karina La Princesita explicó exactamente cómo se siente

Como era de esperarse, Karina recibió el apoyo de los fanáticos que la acompañan de manera incondicional y retwiteó uno de los mensajes que le mandaron en el que leyó la frase justa con la que se sintió identificada.

El tweet de Karina.

"'Te rompiste toda y trataste de remacharte', así me siento, como con las secuelas de haber hecho eso", se sinceró Karina La Princesita con el corazón en la mano, tratando, una vez más, de que quienes viven lo mismo, sepan que no están solos.