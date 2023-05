Estefanía Berardi se incorporó a LAM como angelita en el 2022, y desde entonces ha generado amores y desamores entre los seguidores del programa conducido por Ángel de Brito. Parte del juego mediático está picantear un poco entre las panelistas, no obstante, en la más reciente emisión del programa las chicanas superaron límites en donde la panelista aseguró algunas ex angelitas habían sufrido malos tratos al aire y por eso habían decidido renunciar a LAM.

Esto no le gustó a Ángel de Brito y tras haber tenido el cruce al aire, el periodista le sacó el archivo a Estefanía Berardi con interacciones en Twitter que apuntan contra el programa, contra Ángel de Brito y algunas angelitas.

Estefanía Berardi.

En medio de la línea de fuego y teniendo en cuenta que la discusión mediática siguió en las redes, le preguntamos a Estefanía Berardi si va a seguir en LAM o si tiene pensado renunciar luego de este enfrentamiento con Ángel de Brito.

“No pienso en renunciar, ni se me cruzó por la cabeza”, remarcó la angelita.

Ángel de Brito y Estefanía Berardi.

Estefanía Berardi respondió su hubo o no un pedido de renuncia

Dado que el clímax de la situación está caldeado, consultamos con Estefanía Berardi si la producción o el propio Ángel de Brito le pidió la renuncia a LAM y esto dijo: “Nadie me pidió nada”.

La angelita remarcó: “LAM me dio muchísimas satisfacciones en todos los sentidos. Profesionalmente crecí un montón, Ángel apostó a mí y me dio una gran oportunidad, siempre voy a estar agradecida y él me da la libertad de expresarme libremente a mi y a todas. No me gustan los malos tratos entre compañeras de trabajo. Y siempre voy a repudiar la agresión como forma de comunicación”, subrayó la famosa.

Estefanía Berardi.

Estefanía Berardi pasa muy tranquila su fin de semana en compañía de su familia y disfrutando con amigos. La angelita aseguró a revista CARAS que el lunes estará de nuevo sentada en su sillón de LAM.