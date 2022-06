Estefanía Berardi fue víctima de un robo en su departamento en Capital Federal. La panelista de LAM expuso su angustia en un vídeo casero, aún con efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegaron para atender su llamado.

La angelita afirmó que el robo se llevó a cabo mientras ella estaba al aire de LAM. También aclaró que al llegar hoy a su casa, se dio cuenta de todo lo que había ocurrido. “¡Ay, qué desesperación, chicos. Quiero saber todo, quiero saber quién fue, se llevaron mi caja fuerte!”, comentaba Estefanía, mientras la Policía hacía los primeros peritajes.

Estefanía Berardi sufrió un violento robo en su departamento.

“Ayer estaba en LAM y me estaban robando mientras yo estaba en el vivo, que no sé si esto lo sabían o fue al voleo. De ahí me fui a dormir a la casa donde mi novio; entonces, cuando hoy llego, al medio día, después de hacer el programa de Carmén Barbieri, y quiero entrar, no puedo abrir la puerta”, explicó Berardi desde su casa para LAM.

La panelista comentó que se dio cuenta de que la puerta se podía empujar para abrir, pero estaba trabada con una silla. “Mi departamento era un desastre. Me di cuenta de que me habían robado”. Berardi sufrió un momento de pánico terrible, pues no sabía si aún había ladrones dentro, de hecho, en medio de su desespero, olvidó el número de la Policía.

“No se podía circular, estaba todo tirado en el piso. Luego me di cuenta, primero, de que me robaron la computadora con todos los trabajos de la facultad y una caja fuerte con dinero”. Según las panelistas, la Policía actuó muy rápido y hasta le enviaron los expertos en huellas dactilares para un peritaje más detallado. “Están viendo de quién son las huellas que encontraron. En estas horas me va a llegar el nombre de las personas de quiénes son”, acotó.

Estefanía Berardi quiere ir a fondo con la investigación

Angustiada y muy dolida por lo ocurrido, Estefanía Berardi remarcó que los objetos y la caja fuerte que le robaron, si bien representan un daño fuerte para su economía, podría haber sido peor. “Yo tengo cámara y a través de ellas tengo todo grabado con los tipos adentro. Entró uno por la ventana con un cuchillo”, aclaró.

La entradera que le hicieron a Berardi, se dio por medio del balcón del vecino que está deshabitado, completo la angelita. Este hecho delictivo ocurrió en pleno barrio de Palermo Soho. “Menos mal que yo no estaba, porque si yo habría estado durmiendo, mirando Tele y entra el tipo y se me aparece a un lado, a mí me da algo”, expresó la panelista.

Estefanía Berardi aclaró que si para el lunes no le dan información certera de quienes son las personas que le entraron a robar y le desvalijaron su departamento, va a publicar los videos de las cámaras de seguridad que tiene dentro de su apartamento para que alguien los pueda identificar, porque todo quedó grabado dentro de su casa.