En medio del escándalo de Fede Bal y las infidelidades, Estefi Berardi se despachó contra Laurita Fernández, quien fue ex del actor de Kinky Boots.

En un programa de Bienvenidos A Bordo, aparecieron parecidos de Fede Bal y Carmen Barbieri, Estefi, quien está enemistada con la conductora desde Combate, reaccionó después de que Laurita dijera que en el programa de Mañasísima “mataban a todo el mundo”.

“Me parece que a Laurita le molesta cuando alguien critica algo que me parece que es parte de la vida”, dijo la panelista que vivió momentos agitados en los últimos días por ser una de las involucradas en los chats que se filtró de Federico Bal. “No le molesta nada, si ella está en su mejor momento”, se expresó.

Estefi Berardi arremetió contra Laurita Fernández.

Estefi Berardi recordó que mensaje le mandó Laurita cuando cortaron relación. “A mí me bloqueó. Fue hace un montón. Me puso ‘éxitos en tu carrera y me bloqueó’”. “¡Me bloqueó y lo bien que me fue! Me trajo suerte. Gracias”, remarcó la panelista.

EF.