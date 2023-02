Estefi Berardi le respondió fuerte a Melody Luz

La guerra entre Estefi Berardi y Melody Luz no es nueva, viene desde que la panelista se enteró de que la artista estaba embarazada y la novia de Alex Caniggia le pidió que por favor no lo cuente porque no había llegado a los tres meses de gestación.

A raíz de lo que pasó con Fede Bal y las infidelidades del actor que involucran a Estefi Berardi, Melody aprovechó y tiró una storie contra la panelista. "El karma es como el 69, recibís lo que das. JAAAA. ¿Ven que todo vuelve en la vida? Más si sos víbora. Antes de meterte con otras, incluyéndome, fijate de por lo menos tener el c... limpio, huecardi", escribió la bailarina.

"Mi embarazo no lo sabían ni mis papás, ni mis mejores amigos ni nadie. Solo lo sabían Alex y Charlotte. Entonces a una embarazada de dos meses que le dicen 'no te tenés que estresar', le llega este tipo de mensaje y ¿qué hacés? Te estresás. Ella no me parece para nada respetuosa porque básicamente me está amenazando con contarlo si es que yo no le contesto. Encima me dice 'si no me contestás, me das a entender que te da igual'. ¿Mi propio embarazo me va a dar igual? ¡Tonta! Es tonta, la odio, te juro", esto fue lo que dijo Melody en su momento cuando se filtró que estaba embarazada y le llegó a Estefi Berardi.

Por su parte, Estefi no se quedó callada y le respondió muy picante a la novia de Alex Caniggia. "Esto me divierte... Me hizo unas historias bardéandome que me divierten mucho, es espectacular. ¿Habla del karma? ¿Por haber estado o no con un pibe, siendo libre? ¿Qué karma puede ser eso? Si no asalté un banco, ¿me estás cargando?".

"Primero: nunca conté sobre su embarazo. Por supuesto que todos tenemos derecho a la intimidad por eso cuando me dijo que no lo cuente, no lo conté. Y acá la única tonta sos vos que te grabás manejando y embarazada. ¡Tonta! ¿Me estás cargando? Mirá para adelante que te vas a matar y estás embarazada y cuidá un poco a tu bebé, en vez de cartonear cámara y subirte un tema que no tiene nada que ver para pegar un par de portales", finalizó mientras se reía.

