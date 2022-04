Estefi Berardi reveló que Benjamín Vicuña quiso conquistarla cuando estaba con Pampita

Mucho se ha dicho sobre la fama de conquistador de Benjamín Vicuña, y también se ha hablado sobre las supuestas infidelidades cuando estaba en pareja con Pampita.

Ahora, el nombre del actor chileno volvió a estar en boca de todos cuando Estefi Berardi hizo una inesperada revelación. La flamante panelista de LAM, confirmó que Vicuña quiso conquistarla.

"Yo grabé una novela con Vicuña, cuando tenía 18 años. Era Don Juan y su bella dama. Ahí pegué unos bolos", comenzó Berardi.



"¿Él te tiroteó?", le preguntó sin vueltas Ángel de Brito. "Sí. Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba", reveló.



"Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito".

Los problemas de convivencia de la China Suárez y Benjamín Vicuña

En medio de las charlas sobre Vicuña, Yanina Latorre continuó detallando algunos de los problemas de convivencia entre la China Suárez y el actor cuando eran pareja.

“Él se separa de Pampita y queda durmiendo con el enemigo, como en la película, con una hippona, que dejaba todo tirado, que no usaba bombacha estando sentada. ¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comida, no había nada, la heladera estaba vacía, y los pibes estaban tirados por ahí”, dijo la panelista de LAM.

“Se hartó tanto de esto que se enamoró de lo opuesto, y ahora volvió. No sé si con esta está durmiendo con el enemigo porque no la conozco, pero es una chica toda puesta y ordenada”, cerró.